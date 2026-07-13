'El padre de todos los clásicos' se disputará en la Jornada 1 del Apertura 2026

Este jueves 16 de julio se disputará la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX, compromiso en el que dos instituciones históricas harán su aparición sobre el terreno de juego; denominado como El padre de todos los clásicos, Necaxa y Atlante afinan detalles para contender por los 3 puntos.

Necaxa recibirá al Atlante en el duelo que representará el inicio de un nuevo semestre en el futbol mexicano, sin embargo, este Clásico se estará disputando en exclusiva por streaming durante un peculiar inicio de torneo al no celebrarse durante un Viernes botanero.

A pocos días de que empiece a rodar el balón en Aguascalientes, Atlante se pronunció al respecto y dio pie a su compromiso frente a Necaxa, mostrando la historia de este compromiso que remomora una de las primeras rivalidades en el futbol mexicano:

Antes de los clásicos que ustedes conocen, el nuestro con el @ClubNecaxa ya existía. Estamos de regreso y esta rivalidad también. El Padre de Todos los Clásicos ya está aquí”.

¿Cuántos clásicos hay en la Liga MX?

En total, 7 partidos de la Liga MX son considerados Clásicos, mostrando la rivalidad (nacional o regional) que existe entre cada uno de estos duelos en los que se disputa poco más que 3 puntos cada vez que se enfrentan.

Clásico Nacional / América Vs Chivas.

Clásico Tapatío / Chivas Vs Atlas.

Clásico Regio / Monterrey Vs Tigres.

Clásico Joven / América Vs Cruz Azul.

Clásico Capitalino / América Vs Pumas.

Clásico de la 57 / Atlético San Luis Vs Querétaro.

El Padre de Todos los Clásicos / Atlante Vs Necaxa.

* Duelos como América Vs Tigres no con considerados Clásicos pese a la importancia y reflectores que acaparan en la semana de su enfrentamiento.

Cruz Azul jugará en el Estadio Banorte el duelo de ida de las semifinales del torneo Clausura ante Chivas. Mexsport

BFG