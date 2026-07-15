Con Gilberto Mora y Chivas como base: Se revela la lista de la Liga MX para el All-Star Game

El juvenil Gilberto Mora resalta a sus 17 años como uno de los grandes convocados de la Liga MX para enfrentarse al representativo de jugadores de la MLS en el All-Star Game 2026. El esperado compromiso binacional se realizará el próximo miércoles 29 de julio en la cancha del Bank of America Stadium en Charlotte, Carolina del Norte.

La Liga MX dio a conocer de forma oficial el listado de 26 de los 28 futbolistas del circuito local que asistirán a este evento. Entre los elegidos se encuentran cuatro representantes del actual campeón, Cruz Azul, destacando a los mundialistas Erik Lira y Willer Ditta. Por su parte, el finalista Pumas de la UNAM aportará tres elementos, resaltando su flamante arquero costarricense Keylor Navas, mientras que las Chivas del Guadalajara será la institución con más representantes al aportar seis jugadores.

¿Cómo se eligió a los jugadores de la Liga MX para el juego de estrellas?

La conformación del grupo que representará al balompié mexicano se dividió mediante criterios específicos de rendimiento y designaciones directas:

Elegidos por Balón de Oro : Un total de 12 futbolistas ganaron su lugar de forma directa por ser nominados o ganadores de las distinciones del Balón de Oro de la Liga MX del ciclo deportivo 2025/2026.

: Un total de 12 futbolistas ganaron su lugar de forma directa por ser nominados o ganadores de las distinciones del Balón de Oro de la Liga MX del ciclo deportivo 2025/2026. Elección del Director Técnico : Un total de 14 jugadores fueron designados directamente por el entrenador del Toluca , el estratega argentino Antonio 'Turco' Mohamed , quien dirigirá al combinado mexicano.

: Un total de 14 jugadores fueron designados directamente por el entrenador del Asignaciones de la presidencia: Los últimos dos espacios del listado final serán seleccionados de forma directa por el Presidente Ejecutivo de la Liga MX, Mikel Arriola , durante las siguientes jornadas.

Erik Lira es uno de los representantes de Cruz Azul para el Juego de Estrellas. Cruz Azul

Convocatoria oficial de la Liga BBVA MX para el All-Star Game 2026A continuación, se detalla el desglose completo de las estrellas del futbol mexicano por posición:

Porteros : Keylor Navas (Pumas UNAM) y Nahuel Guzmán (Tigres UANL).

: Keylor Navas (Pumas UNAM) y Nahuel Guzmán (Tigres UANL). Defensas : Bruno Méndez (Toluca), Willer Ditta (Cruz Azul), Federico Pereira (Toluca), Nathan Silva (Pumas UNAM), Israel Reyes (América), Jesús Garza (Tigres UANL), Richard Ledezma (Guadalajara), Jesús Gallardo (Toluca), Bryan González (Guadalajara) y Erik Lira (Cruz Azul).

: Bruno Méndez (Toluca), Willer Ditta (Cruz Azul), Federico Pereira (Toluca), Nathan Silva (Pumas UNAM), Israel Reyes (América), Jesús Garza (Tigres UANL), Richard Ledezma (Guadalajara), Jesús Gallardo (Toluca), Bryan González (Guadalajara) y Erik Lira (Cruz Azul). Centrocampistas : Franco Romero (Toluca), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Iker Fimbres (Monterrey), Nicolás Castro (Toluca), Brian Gutiérrez (Guadalajara), Fernando Gorriarán (Tigres UANL), Gilberto Mora (Club Tijuana), Brian Rodríguez (América), José Paradela (Cruz Azul), Juan Brunetta (Tigres UANL) y Kevin Castañeda (Guadalajara).

: Franco Romero (Toluca), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Iker Fimbres (Monterrey), Nicolás Castro (Toluca), Brian Gutiérrez (Guadalajara), Fernando Gorriarán (Tigres UANL), Gilberto Mora (Club Tijuana), Brian Rodríguez (América), José Paradela (Cruz Azul), Juan Brunetta (Tigres UANL) y Kevin Castañeda (Guadalajara). Delanteros: Santiago Sandoval (Guadalajara), Armando González (Guadalajara) y Robert Morales (Pumas UNAM).

Horario y dónde ver en vivo el partido contra la MLS

Este enfrentamiento marcará el quinto cruce deportivo entre las selecciones representativas de ambos certámenes regionales en la historia de la Leagues Cup y eventos All-Star.

El inicio de las acciones en la cancha comenzará a las 18:00 horas (Tiempo del Centro de México) y contará con transmisión exclusiva por señal digital de pago a través de la plataforma de streaming Apple TV con el MLS Season Pass.