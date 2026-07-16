¿Cárcel para Infantino? El histórico fallo judicial que hace temblar a la FIFA antes de la final

¿Por qué la justicia de Alemania sancionó a la FIFA antes de la final del Mundial 2026?

Un tribunal de Fráncfort, Alemania, emitió una orden judicial preliminar de urgencia contra la FIFA, exigiendo el cese inmediato de prácticas comerciales calificadas como "manipulativas y engañosas" en su plataforma oficial de venta de entradas. El recurso legal fue interpuesto por la plataforma europea de reventa Ticombo, a solo tres días de que concluya la Copa del Mundo con el partido de la gran final entre la Selección de España y la Selección de Argentina.

La resolución judicial asesta un golpe directo al modelo de negocio del mercado secundario oficial de la federación internacional. Actualmente, este sistema cobra un 15% de comisión tanto al comprador como al vendedor, acumulando un 30% neto por cada transacción de boletos.

Uso de "dark patterns" y falta de transparencia digital

De acuerdo con el fallo difundido por agencias internacionales y portales especializados como TicketNews, la FIFA utilizaba dark patterns (patrones oscuros de diseño web) para presionar económicamente a los aficionados. El tribunal determinó que, bajo la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea (DSA), el organismo está obligado a revelar el nombre y la dirección de los vendedores comerciales antes de procesar el pago, prohibiendo la redirección opaca de boletos remanentes de federaciones nacionales.

Precios engañosos bajo la técnica de "Bait-and-Switch"

La plataforma de la FIFA publicitaba precios iniciales bajos (entradas desde los USD 1,745). Sin embargo, al avanzar en el proceso de pago, el costo real se incrementaba de forma abrupta hasta alcanzar montos de USD 8,995. La justicia alemana prohibió explícitamente anunciar tarifas mínimas si no existen boletos disponibles a ese precio base.

Coacción digital con temporizadores agresivos

El sistema de compra obligaba a los usuarios a completar la transacción en un lapso estricto de seis minutos. Si el tiempo expiraba, el sistema borraba el progreso y enviaba al aficionado al inicio de la fila virtual. El tribunal catalogó esta configuración como una "práctica comercial agresiva y coercitiva".

Ocultamiento de tarifas y cargos finales

La opción predeterminada "Reservar el mejor asiento" seleccionaba automáticamente la tarifa más alta disponible. El sistema no desglosaba el valor individual del boleto ni los cargos de gestión adicionales antes del paso final de pago.

El Mundial contempló la celebración de 104 partidos para la edición de 2026. Reuters

¿Qué castigo penal enfrenta Gianni Infantino por el fraude de las entradas?

Debido a que los representantes legales de la FIFA no se presentaron a la audiencia judicial para ejercer su derecho de defensa, el tribunal de Fráncfort emitió la orden con carácter de urgencia.

La resolución judicial establece las siguientes sanciones penales y económicas directas por cada infracción individual a la ordenanza:

Multas económicas : Hasta 250,000 euros (aproximadamente 287,000 dólares) por cada violación detectada.

: Hasta 250,000 euros (aproximadamente 287,000 dólares) por cada violación detectada. Penas corporales: Hasta seis meses de prisión dirigidos de forma nominativa contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el secretario general, Mattias Grafström.

Aunque el dictamen tiene un límite geográfico inmediato enfocado en los consumidores de la Unión Europea, el fallo sienta un precedente jurídico crítico. El organismo rector del futbol ya se encuentra bajo investigación por fraude e inflación artificial de precios en las sedes de Estados Unidos, coordinada por las Fiscalías de Nueva York y Nueva Jersey.