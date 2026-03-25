Guadalajara lanza transporte gratuito para el Repechaje de cara al Mundial 2026

Mientras que en la Ciudad de México han surgido quejas de los aficionados por la falta de estacionamiento público en el Estadio Azteca para el partido de este sábado ante Portugal, un protocolo que seguirá en el Mundial 2026, en Guadalajara preparan una opción de transporte público heredado de las Chivas.

El año pasado, las Chivas del Guadalajara presentaron un programa de movilidad junto al Gobierno de Zapopan y la Secretaría de Movilidad de Jalisco para llegar al Estadio Akron denominado “Ruta Rojiblanca” en el encuentro ante el Necaxa, con camiones saliendo de diversas zonas rumbo al estadio y regresando al mismo lugar para aligerar la carga vehicular.

Ese proyecto estaba pensado en el Mundial 2026 y luego de su éxito será aplicado en los partidos de repechaje de los próximos días bajo el nombre "Ride al Estadio". El sistema funcionará bajo reserva por lo que habrá lugares limitados.

¿Cómo asegurar tu lugar en "Ride al Estadio"?

El servicio no tiene costo pero es necesario reservar el lugar con un registro previo en la plataforma Boleto Móvil desde donde se obtendrá un código QR que servirá para abordar el transporte. Es necesario reservar para cada uno de los partidos.

Los usuarios deben ser puntuales a la hora de salida señalada en la reserva. Es aconsejable llegar al lugar de partida del transporte sin coche ya que no se garantizan lugares de estacionamiento para los vehículos alrededor de las zonas de partida.

Para el regreso, los camiones saldrán del estadio 45 minutos después del silbatazo final, contemplando incluso tiempos extra o penales.

Estas son las rutas de transporte de cara al repechaje de la FIFA en el Estadio Akron Gobierno Jalisco/Zapopan

Rutas y horarios: Planea tu llegada al Estadio Guadalajara

Dependiendo del encuentro al que asistas, estos son los puntos de recolección y horarios de salida:

Partido: Jamaica vs. Nueva Caledonia (26 de marzo - 21:00 hrs)

Plaza del Sol: 18:30 horas.

Gran Plaza: 18:40 horas.

Plaza Galerías: 18:50 horas.

Titanes: 19:00 horas.

Final del Repechaje: Ganador vs. RD Congo (31 de marzo - 15:00 hrs)

Plaza del Sol: 12:45 horas.

Gran Plaza: 12:50 horas.

Plaza Galerías: 13:00 horas.

Titanes: 13:15 horas.