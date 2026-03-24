Mundial 2026: A estos Grupos irán los últimos 6 calificados

El Mundial 2026 ya cuenta con 42 países calificados, restando 6 selecciones por completar a todos los participantes en la primera justa que contará con 48 combinados y se jugará en 3 naciones; estos son los Grupos que faltan por conocer a su último integrante, incluido el sector en el que luce la Selección Mexicana.

Este jueves 26 de marzo se disputarán los primeros enfrentamientos, mientras que el martes 31 de marzo será el día en que se conozca el destino de cada uno de los 6 invitados restantes que conformarán el Grupo A, B, D, F, I y K del Mundial 2026.

El Trionda será el balón que se utilice durante los 104 partidos del Mundial 2026. Mexsport

GRUPO A

Los 4 países que definirán al último invitado para el Grupo A, saldrá entre los ganadores de: Dinamarca Vs Macedonia del Norte y Chequia Vs República de Irlanda.

Quienes triunfen en estas llaves, se medirán entre sí por el boleto definitivo, partido que se disputará el martes 31 de marzo en punto de las 12:45 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Ya cuentan con su boleto: México, Corea del Sur y Sudáfrica.

GRUPO B

El país de UEFA que estará complementando el Grupo B saldrá entre estos 4 países que se enfrentarán en una llave de Semifinales: Italia Vs Irlanda del Norte y Gales Vs Bosnia.

Los ganadores se medirán entre sí para unirse a los ya calificados.

Con su boleto asegurado: Canadá, Qatar y Suiza.

GRUPO D

Turquía Vs Rumania y Eslovaquia Vs Kosovo son las 4 naciones que se mantienen con la oportunidad de confirmar el Grupo D. El duelo que revelará al invitado se disputará el martes 31 de marzo.

Los 3 países que ya conforman el Grupo D: Estados Unidos, Paraguay y Australia.

Jerseys de la selección de Estados Unidos para el Mundial 2026. Foto de: Redes Sociales

GRUPO F

Suecia Vs Ucrania y Polonia Vs Albania serán los partidos del Repechaje UEFA que se disputarán en un inicio, donde el ganador de cada una de las Eliminatorias conseguirá su boleto a la Final, misma a celebrarse el martes 31 de marzo.

Con boleto a la Fase de Grupos: Países Bajos, Japón y Túnez.

Balón Trionda y la Copa del Mundo. Foto: Adidas

GRUPO I

Bolivia y Surinam se enfrentarán en el Estadio BBVA de Monterrey el jueves 26 de marzo para conocer al país que se mantiene en la contienda por un sitio en el Mundial 2026.

Quien resulte ganador, volverá al Gigante de Acero el martes 31 de marzo para enfrentar a Irak, país que promete contar con una gran cantidad de aficionados en busca de unirse a la justa del siguiente verano.

Esperan por su último rival: Francia, Noruega y Senegal.

Francia presentó el uniforme que usará en el Mundial 2026 Francia Redes Sociales

GRUPO K

Finalmente, Nueva Caledonia y Jamaica chocarán el jueves 26 de marzo en la cancha del Estadio Akron por una última oportunidad de clasificarse al Mundial 2026. El perdedor regresará a casa con las manos vacías.

Quien triunfe de dicho compromiso, se medirá a Congo el martes 31 de marzo en el recinto de Zapopan y revelará al último invitado para el Mundial 2026.

Jugarán el Mundial 2026: Portugal, Colombia y Uzbekistán.

Congo espera al ganador del Nueva Caledonia Vs Jamaica para disputar el boleto al Mundial 2026. X: @Gdl2026

BFG