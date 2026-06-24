¡Al grito de guerra! Así se entonó el Himno de México en el estadio y en el Zócalo

Con 80,824 gargantas entonando desde la tribuna el Himno Nacional de México en el Mundial 2026, el Estadio Ciudad de México retumbó y dejó uno de los instantes más memorables de la justa veraniega, contagiando y haciendo vibrar a los millones que esperan con ilusión la tercera victoria del Tri en la Fase de Grupos; 50,000 más se unieron desde el Zócalo durante el FanFest.

México arribó su tercer partido del Mundial 2026 con el primer sitio del Grupo A totalmente asegurado, mientras que Chequia saltó al terreno de juego con la obligación de propinarle la primera derrota al Tri en el Estadio Ciudad de México en la historia de los Mundiales para soñar con superar la Primera Ronda y meterse entre los mejores 32.

Pese a las modificaciones enviadas por Javier Aguirre para medirse ante los europeos, en donde Gilberto Mora rompió una marca que prevalecía desde hace más de 70 años, los 52 protagonistas –titulares y suplentes de ambos equipos- saltaron al terreno de juego para el protocolo en el que Hugo Sánchez también fue parte, recibiendo un homenaje al ser considerado un histórico de México y el Tri.

Así fue como se vibró el Himno Nacional de México desde las tribunas del Estadio Ciudad de México, videos que trascendieron en redes sociales:

¿Cómo se vivió el Himno de México en el Zócalo?

Tapizando de color verde la explanada del Zócalo durante el FanFest, más de 50,000 aficionados se dieron cita para unirse al grito de guerra y entonar el Himno Nacional de México, seguido por un apoyo incondicional, uniéndose a la fiesta que se vive en el país al ser sede de una Copa del Mundo por tercera ocasión, más que ningún otro anfitrión en los casi 100 años de existencia del torneo más relevante del futbol.

Una vez que termine el compromiso en la cancha del Estadio Ciudad de México, y el Sudáfrica Vs Corea del Sur que se disputa en Monterrey, la actividad del Grupo A concluirá y dejará sus dos calificados hacia la siguiente ronda.

BFG