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Atlante vs Toluca, EN VIVO Jornada 4 del Apertura 2026 de Liga MX

Resumen, goles e imágenes del partido Atlante y Toluca, duelo de la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX

Por: Arturo López

Atlante vs Toluca, Jornada 4 del Apertura 2026 de Liga MX
Atlante vs Toluca, Jornada 4 del Apertura 2026 de Liga MXMexsport
Atlante
00
Toluca
PRIMER TIEMPO
23'

¡¡¡Cerca del gol olímpico!!! Luis García reaccionó a tiempo para despejar con los puños en la línea final

22'

¡¡¡Susto para el Toluca!!! Media vuelta de Luis Puente y Everardo López se barrió para tapar el remate

15'

La primera jugada de peligro del partido: Federico Viñas mandó un "zapatazo" que fue desviado a tiro de esquina

12'

El argentino Aaron Quiros es el primer jugador amonestado

Abrazo entre Miguel Herrera y Antonio "El Turco" Mohamed previo al partido
Abrazo entre Miguel Herrera y Antonio "El Turco" Mohamed previo al partidoMexsport
8'

Luis Calzadilla va al césped. Andrés Pereira salió a tapar el ataque del mediocampista de los Potros y en el trayecto se impactó

5'

¡Chiflidos al Toluca! Los Diablos están tomando el mando de las acciones y la afición de los Potros reacciona

  • ¡¡¡INICIA EL PARTIDO!!!

Bajo el mando de Miguel Herrera, los Potros llevan una victoria, un empate y una derrota en el Apertura 2026, son décimos generales

El último enfrentamiento entre Atlante y Toluca se dio en marzo de 2014, con victoria de los Potros por 2-1

Regresan las acciones de la Liga MX tras la Fase de Grupos de la Leagues Cup

¡Bienvenidos al Minuto a Minuto entre Atlante y Toluca, duelo de la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX!

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