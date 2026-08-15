Atlante vs Toluca, EN VIVO Jornada 4 del Apertura 2026 de Liga MX
Resumen, goles e imágenes del partido Atlante y Toluca, duelo de la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX
¡¡¡Cerca del gol olímpico!!! Luis García reaccionó a tiempo para despejar con los puños en la línea final
¡¡¡Susto para el Toluca!!! Media vuelta de Luis Puente y Everardo López se barrió para tapar el remate
La primera jugada de peligro del partido: Federico Viñas mandó un "zapatazo" que fue desviado a tiro de esquina
El argentino Aaron Quiros es el primer jugador amonestado
Luis Calzadilla va al césped. Andrés Pereira salió a tapar el ataque del mediocampista de los Potros y en el trayecto se impactó
¡Chiflidos al Toluca! Los Diablos están tomando el mando de las acciones y la afición de los Potros reacciona
- ¡¡¡INICIA EL PARTIDO!!!
Bajo el mando de Miguel Herrera, los Potros llevan una victoria, un empate y una derrota en el Apertura 2026, son décimos generales
El último enfrentamiento entre Atlante y Toluca se dio en marzo de 2014, con victoria de los Potros por 2-1
Regresan las acciones de la Liga MX tras la Fase de Grupos de la Leagues Cup
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto entre Atlante y Toluca, duelo de la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX!