Averno tunde a Místico rumbo al 93 Aniversario del CMLL

Averno “no se anduvo por las ramas” en su mano a mano con Místico y lo tundió en la batalla estelar del Viernes Espectacular en la Arena México, rumbo al 93 Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

Después de la presentación del “Amo y señor” vino la del “Rey de Plata y Oro”, momento en que el rudo ya lo esperaba, por lo que el ídolo de la lucha libre le lanzó unas “tijeras” al cuello para después repetir el castigo en el pasillo y en el centro del ring.

Místico acabó con la máscara rota durante su enfrentamiento con Averno Foto: CMLL

En un golpe de Místico en el muro de protección, las cosas cambiaron y Averno fue el amo y señor de las acciones, provocando la ira de los aficionados que se unieron para gritarle “...erooo”.

Averno le rompió la máscara y después de unos instantes, “El Seminarista de ojos blancos” reaccionó y ahora el público coreó “¡Místico, Místico!”.

“El Amo y Señor” empujó al réferi, después le quitó la máscara al técnico y quiso rendirlo con toque de espaldas. La autoridad se repuso y ante su mirada, le dio un foul para decretarse la descalificación y triunfo del “Rey de Plata y Oro”.

“Silencio que va a hablar un verdadero luchador. Místico, no soy como esos luchadores de papel a que no enfrentas, conmigo se acabó tu libertad y tu dominio de toda esta gente, de decirte el último boom de la lucha libre. Escuchen algo, saquen muchas fotos porque son las últimas que lo verán enmascarado. ¡Párate o te faltan pantalones!”, exclamó Averno.

Místico se le fue encima y el rudo le volvió a quitar la máscara. “El Rey de Plata y Oro” se puso otra tapa, y Averno otra vez se la rompió y quitó, por lo que se volvió a escuchar el “...erooo”.

ZANDOKAN JR VENCIÓ A STAR JR

En la batalla semifinal, otra rivalidad rumbo al 93 Aniversario del CMLL estuvo al rojo vivo. Zandokan Jr se llevó el triunfo ante Star Jr, en el momento en el que lo azotó desde el esquinero y lo sentenció con un “power bomb”.

“Arrodíllense ante el Rey del mundo. Esto es una probadita de lo que te espera en el 93 Aniversario, vas a quedar pelón”, sentenció Zandokan Jr.

Zandokan Jr venció a Star Jr en su mano a mano en la Arena México Foto: CMLL

En la batalla especial de la cartelera, Dragón Rojo Jr volvió a mostrar la rudeza y colmillo. En el momento de llevar a Bárbaro Cavernario en toque de espaldas, metió un golpe prohibido en las partes nobles para llevarse la victoria y los abucheos del público. Por su parte, Xelhua, Neón y Brillante Jr se llevaron el triunfo sobre Yutani, Guerrero Maya Jr y El Cobarde. Éstos dos últimos gladiadores mostraron diferencias.