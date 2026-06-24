Chequia vs México EN VIVO, Grupo A del Mundial 2026
Acciones e imágenes del partido Chequia vs México, jornada 3 del Grupo A del Mundial 2026
Chequia se juega una “final”, debido a que sólo tiene un punto tras caer 2-1 ante Corea del Sur y empatar 1-1 con Sudáfrica
El 11 de México: Raúl Rangel, Jorge Sánchez, César Montes, Edson Álvarez, Israel Reyes, Mateo Chávez, Luis Romo, Gilberto Mora, Julián Quiñones, Guillermo Martínez y Roberto Alvarado
Raúl Rangel es el portero titular para el Chequia – México
La Selección Mexicana ya está en el Estadio CDMX
México disputará los dieciseisavos frente a uno de los mejores terceros de los grupos C, E, F, H o I
La mascota que se volvió viral en el Mundial, predijo el futuro de México en el torneo
Los de Javier Aguirre vencieron en el estreno a Sudáfrica (2-0), en un partido controlado desde el inicio con tantos de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, y después superaron por la mínima a una exigente Corea del Sur (1-0) gracias a un tanto de Luis Romo tras un error rival
La selección de México afronta este miércoles su último partido del Grupo A del Mundial 2026 con el billete para dieciseisavos ya asegurado y el liderato también en el bolsillo
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre Chequia y México, jornada 3 del Mundial!