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Chequia vs México EN VIVO, Grupo A del Mundial 2026

Acciones e imágenes del partido Chequia vs México, jornada 3 del Grupo A del Mundial 2026

Por: Arturo López

Chequia vs México, Grupo A del Mundial 2026
Chequia vs México, Grupo A del Mundial 2026Mexsport
Chequia vs México, Grupo A del Mundial 2026
Chequia
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México
Chequia vs México, Grupo A del Mundial 2026

Chequia se juega una “final”, debido a que sólo tiene un punto tras caer 2-1 ante Corea del Sur y empatar 1-1 con Sudáfrica

Aficionados de Chequia presentes en el Estadio CDMX
Aficionados de Chequia presentes en el Estadio CDMXEduardo Jiménez
Raúl 'Tala' Rangel es el portero titular de la Selección Mexicana, por tercer partido consecutivo
Raúl 'Tala' Rangel es el portero titular de la Selección Mexicana, por tercer partido consecutivoEduardo Jiménez
Las alineaciones de Chequia y México
Las alineaciones de Chequia y MéxicoCaptura de pantalla

El 11 de México: Raúl Rangel, Jorge Sánchez, César Montes, Edson Álvarez, Israel Reyes, Mateo Chávez, Luis Romo, Gilberto Mora, Julián Quiñones, Guillermo Martínez y Roberto Alvarado

Raúl Rangel es el portero titular para el Chequia – México

La Selección Mexicana ya está en el Estadio CDMX

Los números de Chequia y México de cómo van en el Mundial 2026
Los números de Chequia y México de cómo van en el Mundial 2026Captura de pantalla

México disputará los dieciseisavos frente a uno de los mejores terceros de los grupos C, E, F, H o I

EL PATO MERLÍN VISITÓ IMAGEN TELEVISIÓN

La mascota que se volvió viral en el Mundial, predijo el futuro de México en el torneo

Los de Javier Aguirre vencieron en el estreno a Sudáfrica (2-0), en un partido controlado desde el inicio con tantos de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, y después superaron por la mínima a una exigente Corea del Sur (1-0) gracias a un tanto de Luis Romo tras un error rival

La selección de México afronta este miércoles su último partido del Grupo A del Mundial 2026 con el billete para dieciseisavos ya asegurado y el liderato también en el bolsillo

¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre Chequia y México, jornada 3 del Mundial!

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