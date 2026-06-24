Titularidad de Gilberto Mora rompe estadística que prevalecía desde 1954

Vistiendo el número 19 en el dorsal para el México Vs Chequia, Gilberto Mora se convirtió en el futbolista más joven en ser titular durante una Copa Mundial de la FIFA desde 1954, cuando el nigeriano Femi Opabunmi lo realizó en la justa celebrada en Suiza.

Javier Aguirre realizó modificaciones en su XI inicial para enfrentar a Chequia, compromiso celebrado en la cancha del Estadio Ciudad de México en donde el Tri lucía su primer sitio asegurado correspondiente al Grupo A, mientras que el conjunto europeo arribaba a la capital del país completamente obligado a sumar una victoria que los hiciera soñar con la oportunidad de meterse entre los 32 mejores.

Panorámica del Estadio Ciudad de México minutos antes del México Vs Chequia del Mundial 2026. Mexsport

La titularidad de Gilberto Mora representa la sexta en cuanto a los futbolistas más jóvenes que portaron la playera de su país en una Copa Mundial de la FIFA, siendo el de menor edad en hacerlo desde lo conseguido por el nigeriano Femi Opabunmi en el Mundial de Suiza 1954.

Esta es la lista de los jugadores más jóvenes que vistieron la playera de su nación en una justa mundialista:

1. Norman Whiteside (Irlanda del Norte) / 17 años y 41 días.

2. Femi Opabunmi (Nigeria) / 17 años y 101 días.

3. Rene-Salomon Olembe (Camerún) / 17 años y 191 días.

4. Pelé (Brasil) / 17 años y 235 días.

5. Bartholomew Ogbeche (Nigeria) / 17 años y 244 días.

6. Gilberto Mora (México) / 17 años Y 253 días.

En la historia del Estadio Azteca –hoy nombrado Estadio Ciudad de México para el Mundial 2026- el Tri jamás ha perdido un partido de Copa del Mundo, siendo los compromisos de Eliminatorias frente a Costa Rica (2001) y Honduras (2013).

BFG