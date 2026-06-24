¡Alineación confirmada! Ochoa suplente en el México Vs Chequia; 'Memote' y Mora titulares

Javier Aguirre hizo modificaciones al XI de la Selección Mexicana para enfrentar a Chequia este miércoles 24 de junio desde la cancha del Estadio Ciudad de México; Gilberto Mora y Guillermo Martínez serán titulares, mientras que Guillermo Ochoa arrancará en la banca.

En busca de un tercer triunfo consecutivo por primera ocasión en sus 18 participaciones de Copa del Mundo, México saltará a la cancha del Estadio Ciudad de México con futbolistas poco habituales en el proceso de Javier Aguirre, sorprendiendo... y dejando sin actividad de inicio a Guillermo Ochoa, que vive su sexta Copa Mundial de la FIFA (tercera sin minutos).

Con la participación de estos jugadores, únicamente Ochoa y Acevedo se mantienen sin actividad en el certamen, por lo que 24 de 26 futbolistas ya sumaron minutos en la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde el Tri espera por rival para los 16avos de Final.

* Hugo Sánchez recibirá homenaje en la previa el partido.

¿Cuál es la alineación titular de México Vs Chequia en el Mundial 2026?

Estos son los jugadores elegidos por Javier Aguirre de cara al último partido de México correspondiente a la Fase de Grupos en el Mundial 2026.

Portero: Raúl Tala Rangel.

Defensas: Jorge Sánchez, Israel Reyes, César Montes y Mateo Chávez.

Mediocampistas: Edson Álvarez, Luis Romo y Gilberto Mora.

Delanteros: Julián Quiñones, Roberto Piojo Alvarado y Guillermo Martínez.

Hasta antes del partido ante Chequia, 22 de 26 jugadores ya habían visto minutos con México en el Mundial 2026. Mexsport

Al mismo tiempo, Corea del Sur y Sudáfrica estarán disputando su duelo en Monterrey, donde el conjunto asiático busca terminar en el segundo peldaño del Grupo A, mientras que Sudáfrica intentará sorprender y quedarse con los tres puntos para romper todo pronóstico y adueñarse de la segunda plaza; Chequia obligado a triunfar en la capital azteca.

El cierre de la actividad en el Grupo A representará el tercer sector que finaliza su participación en la Fase de Grupos, luego de lo sucedido en el B y C, mismos que lideran Suiza y Brasil.

BFG