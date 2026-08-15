Susto en el Bayern Múnich: Jamal Musiala se desmayó en pleno partido

Momentos de tensión se vivieron durante el partido entre el Bayern Múnich y el RB Leipzig en la Telekom Cup, cuando el futbolista Jamal Musiala se desmayó por el calor que hacia en el Allianz Arena. El cuadro bávaro informó que el encuentro se disputó a 33 grados, temperaturas del verano en Múnich.

Jamal Musiala recibió atención médica en la cancha del Allianz Arena Reuters

Jamal Musiala entró de cambio al minuto 69. El incidente se dio después de que el joven talento anotara el 3-1 definitivo del encuentro, con asistencia de Ismael Saibari.

Precisamente, fue Saibari quien se dio cuenta que su compañero no estaba en buenas condiciones y corrió hacia él para tratar de evitar un golpe en su caída.

Jamal Musiala recibió atención médica, rodeado por sus compañeros. La buena noticia se dio cuando los doctores hicieron el pulgar hacia arriba. Después, fue llevado directo al vestidor al minuto 83.

Previamente, un video circuló en redes sociales en el que se veía al futbolista un poco desorientado tras marcar el 3-1.

Jamal Musiala fue llevado al vestidor tras el incidente Reuters

El Bayern Múnich tuvo el debut de Nathaniel “Nene” Brown y una destacada actuación de Tim Binder, de 19 años.