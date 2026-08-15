¿Dónde y a qué hora ver los partidos por el boleto Olímpico de las Selecciones de Flag Football?

El escenario se complicó, su participación en el Mundial de Düsseldorf, Alemania no resultó como seguramente lo planearon, pero afortunadamente, tanto la Selección Mexicana de Flag Football femenil como la varonil aún tienen posibilidades de conseguir un boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Ambos equipos fueron derrotados por dos potencias internacionales en la fase de Semifinales. La femenil cayó ante Canadá, la varonil contra Estados Unidos. Sin embargo, como en ambas categorías llegó a la Final el equipo estadounidense, que tiene su pase a los Juegos Olímpicos garantizado por ser anfitrión, dejan libre uno de los dos boletos que otorga el Mundial.

La Selección Femenil aún puede conseguir su boleto a los Olímpicos Los Ángeles 2028 @boltz_sports

Así, este domingo 16 de agosto, la Selección Femenil jugará contra su similar de Gran Bretaña en punto de las a las 5:30 horas (tiempo del centro de México), mientras que la Varonil tendrá su oportunidad contra Canadá a las 4:00 horas, (tiempo del centro de México).

¿Dónde ver los juegos?

Femenil

México - Gran Bretaña (5:30 am) YouTube ESPN

Varonil

México - Canadá (4:00 am) YouTube ESPN