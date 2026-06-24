Hugo Sánchez recibirá homenaje durante México Vs Chequia del Mundial 2026

México cerrará su participación en la Fase de Grupos del Mundial 2026 ante Chequia este miércoles 24 de junio, día en el que Hugo Sánchez será homenajeado durante la ceremonia de volado entre los capitanes de ambos conjuntos.

Marchando como líder del Grupo A y asegurando su sitio para los 16avos de Final, México es favorito para imponer condiciones y cerrar una Primera Ronda histórica en las Copas del Mundo para el combinado nacional, ya que jamás ha ganado sus primeros 3 compromisos.

Por su parte, Chequia llega total y completamente obligado a vencer a los dirigidos por Javier Aguirre para calificar –al menos- entre uno de los mejores tres lugares hacia la siguiente etapa, esperando el resultado del compromiso entre Corea del Sur y Sudáfrica a disputarse en Monterrey.

Para este duelo, una de las más grandes estrellas en la historia de la Selección Mexicana –como lo es Hugo Sánchez- recibirá un emotivo homenaje en el centro del terreno de juego, llevando la moneda al árbitro argentino Yael Falcón Pérez con la que se designará el lado de la cancha en el que arrancará cada uno de los combinados.

¿Qué se juega México ante Chequia?

A pesar de que la Selección Mexicana ya cuenta con el liderato del Grupo A asegurado sin importar lo que ocurra en el partido, el Tri podría arrebatarle la posibilidad a Chequia de calificar a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros lugares, quedando en espera de lo que suceda en Monterrey entre Corea del Sur y Sudáfrica.

Hasta el momento, México cuenta con 495 posibilidades para conocer a su rival en la siguiente etapa, sin embargo, en caso de que el tercer mejor del Grupo A no acceda, éstas disminuirán notoriamente.

Santiago Gimenez durante su debut mundialista con la Selección Mexicana. Mexsport

BFG