México queda lejos de las medallas y boletos olímpicos en el Mundial de gimnasia rítmica

México concluyó su participación en la modalidad por equipos del Campeonato Mundial de Gimnasia Rítmica 2026, que se disputa del 12 al 16 de agosto en Frankfurt, Alemania. El equipo nacional terminó lejos de las medallas y de los primeros boletos olímpicos que se entregaron en esta competición.

La representación mexicana compitió en el All Around por equipos y cerró su participación con una puntuación de 44.000 unidades, resultado que la colocó en la vigesimoquinta posición de la clasificación mundial.

Marina Malpica participó en la modalidad individual. Adrian Macias/Mexsport

México termina en el lugar 25 del Campeonato Mundial

El equipo mexicano estuvo integrado por Dalia Alcocer, Adirem Tejeda, Julia Gutiérrez, Kimberly Salazar y Giselle Torres, quienes llegaron a la competencia después de conquistar el título en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

México consiguió 23.650 puntos en la rutina de cinco pelotas y sumó otros 20.350 en la prueba de tres aros y dos pares de mazas. Con ambas puntuaciones, el equipo nacional terminó con 44.000 unidades en el All Around.

España se quedó con la medalla de oro al registrar 57.450 puntos, mientras que Japón obtuvo la plata con 56.700 y Brasil completó el podio con 55.500.

Además de las medallas, las tres primeras posiciones obtuvieron los primeros tres boletos olímpicos que estuvieron en disputa en la competencia.

La clasificación del All Around individual todavía entregará otros tres cupos olímpicos a las gimnastas mejor posicionadas, con lo que el Campeonato Mundial de Gimnasia Rítmica 2026 repartirá seis plazas para los Juegos Olímpicos.

Marina Malpica y Ana Luisa Abraham tampoco avanzaron

Antes de la competencia por equipos, México también tuvo representación individual con Marina Malpica y Ana Luisa Abraham, campeona y subcampeona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Sin embargo, ninguna de las dos consiguió avanzar a la ronda final del All Around. En esta fase avanzan las 18 mejores clasificadas de la competencia, además de las ocho mejores gimnastas en cada aparato.

De esta forma, México quedó sin presencia en las rondas finales de la modalidad individual y tampoco consiguió los primeros boletos olímpicos que se repartieron en el Mundial.

México todavía tiene posibilidades de clasificar a Los Ángeles 2028. Mariano Rios/Mexsport

¿Cuándo se repartirán más boletos olímpicos?

La gimnasia rítmica tendrá 24 plazas para el programa individual y 14 equipos conformados por cinco gimnastas cada uno, para un total de 94 atletas en la competencia olímpica.

Los boletos se repartirán a través de diferentes vías. Los resultados de los Campeonatos Mundiales de 2026 y 2027, el ranking de las Copas del Mundo de 2026 y 2027 y los campeonatos continentales de 2028 serán parte del proceso de clasificación.

Además, el país anfitrión tendrá asegurado un cupo individual y otro por equipos.

El programa olímpico también contempla plazas de universalidad, destinadas a Comités Olímpicos Nacionales con poca representación en los Juegos Olímpicos, con el objetivo de ampliar la diversidad de países participantes.