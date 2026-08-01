Obed Vargas suma gol y titularidad con Atlético de Madrid

En busca de hacerse de un sitio en la plantilla del Atlético de Madrid para la temporada 2026-27, Obed Vargas cuenta con la confianza de Diego Pablo Cholo Simeone al sumar un gol y una titularidad frente al Manchester United en estos primeros partidos de preparación; su salida del conjunto Colchonero se mantiene como una posibilidad latente.

Tras el Mundial 2026 con la Selección Mexicana, en donde el mediocampista fungió como un recambio poco habitual para Javier Aguirre, Obed Vargas reportó de nueva cuenta con el Atlético de Madrid para vivir su primera pretemporada en el club de sus amores, mismo al que llegó procedente del Seattle Sounders de la MLS.

Obed Vargas fue parte del Mundial 2026 con la Selección Mexicana. Mexsport

Rápidamente, Atlético de Madrid sostuvo sus primeros partidos amistosos, en donde se midieron al Getafe y al Manchester United. En el compromiso ante los Red Devils, Obed Vargas arrancó como titular y compartió la mitad del sector junto con Koke, el capitán de los Colchoneros.

Gol de Obed Vargas cerró el marcador

El primer compromiso de esta pretemporada para Atlético de Madrid fue el miércoles 29 de julio, cuando se enfrentaron al Getafe desde la cancha del Miniestadio Cerro del Espino en España, duelo en el que lograron imponerse 4-1, con el mediocampista mexicano de 20 años apareciendo sobre el ocaso del compromiso para anotar el tanto definitivo desde el manchón penal.

Para iniciar el mes de agosto, Obed Vargas frenó momentáneamente los rumores que lo colocan fuera del Atlético de Madrid y jugó los primeros 45 minutos del compromiso ante Manchester United, mismo que se celebró en Suecia y que arrancó oficialmente con la gira internacional del club español.

Los siguientes compromisos amistosos del Atlético de Madrid cerrarán la pretemporada de los dirigidos por Diego Cholo Simeone:

Atlético de Madrid Vs Manchester City / domingo 9 de agosto, 05:00 horas - Corea del Sur.

Atlético de Madrid Vs Marsella / viernes 14 de agosto, 09:30 horas - Francia.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

BFG