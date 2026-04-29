¿Quién mueve los hilos en el América? El organigrama con Ferran Reverter toma forma  

Con la próxima salida de Héctor González Iñárritu de la presidencia operativa del Club América (30 de julio), los últimos movimientos de directivos en la alianza Ollamani y el fondo de inversión estadounidense General Atlantic ya toman claridad.

¿Cómo se mueven los hilos sobre las Águilas del América?

Ollamani se mantiene como accionista mayoritario (51%), con Emilio Azcárraga Jean en la presidencia del Consejo de Administración y Director General; el resto es de General Atlantic.

Cabe señalar que la figura de Joaquín Balcárcel seguirá como escudero de Azcárraga, en la jefatura de la Oficina de la Presidencia Ejecutiva del Consejo de Administración de Grupo Televisa.

Controladora Deportiva Águilas

Con la sociedad Ollamani y General Atlantic se creó Controladora Deportiva Águilas (entidad que reúne al Club América y al Estadio Banorte) y Ferran Reverter funge como su director general.

La clave de los futuros movimientos del América pasarán por Ferran Reverter. Quien fuera CEO del Barcelona ahora se encarga de ejecutar la estrategia financiera y operativa del club, además del estadio Banorte.

Sobre el recinto, remodelado para convertirse en tres veces mundialista, se encuentra bajo la gestión de Alexandre Costa en su función de Director General Ejecutivo; Felix Aguirre enfocará sus esfuerzos en funciones adjuntas y como host city manager para el Mundial 2026.

De esta manera, en el organigrama consecuente dentro del club América continúa Santiago Baños como presidente deportivo; él responderá a Controladora Deportiva Águilas.

Mientras que el cargo de director deportivo se quedó en manos de Antonio Ibrahim y será el encargado de los fichajes americanistas tras una ardua labor en el departamento de inteligencia deportiva de la institución azulcrema.

El cuerpo técnico del equipo varonil se conserva con el entrenador Ándré Jardine, aunque éste verá la salida de su auxiliar más cercano, Paulo Victor, una vez que concluya la participación del equipo en el torneo Clausura 2026.