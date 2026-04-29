El "refuerzo" inesperado de Cruz Azul: Chiquete Orozco regresa para la Liguilla

La afición cementera recibe noticias inmejorables justo en el momento más crítico de la Liga MX. Cuando nadie imaginaba nuevas incorporaciones a estas alturas del torneo, el Cruz Azul amarró a un "refuerzo" estelar de cara al arranque de la Liguilla del Clausura 2026. El talentoso zaguero central, Jesús Chiquete Orozco, por fin dejó atrás el tormento de la rehabilitación, obtuvo el alta médica definitiva y ya entrena con total normalidad junto al resto de sus compañeros en las instalaciones de La Noria. Esta sorpresiva novedad cambia por completo el panorama defensivo del equipo en sus aspiraciones al título.

Chiquete Orozco jugando con la Selección Mexicana. Mexsport

DE LA PESADILLA A LA ILUSIÓN: EL LARGO CALVARIO DE CHIQUETE

El camino de recuperación del defensor comenzó el pasado 6 de diciembre de 2025, durante el intenso duelo de vuelta de las Semifinales del Apertura contra los Tigres. Aquella noche, al intentar bloquear un potente disparo rival, Chiquete sufrió una severa luxación en el tobillo derecho que trajo consigo graves daños en ligamentos y tendones. El diagnóstico obligó al cuerpo médico a realizar una cirugía inmediata, pronosticando un tiempo de inactividad de casi seis meses.

Chiquete Orozco lesionado del tobillo. Mexsport

Este duro impacto físico no solo frenó su extraordinario momento con La Máquina, sino que truncó de tajo su gran sueño de representar a la Selección Mexicana en la justa del Mundial 2026. Sin embargo, la disciplina de hierro del jugador rindió frutos espectaculares. Según reportes del periodista Adrián Esparza Oteo de la cadena TUDN, la evolución del central superó todas las expectativas médicas, permitiéndole reincorporarse a los trabajos grupales justo a tiempo para encarar la etapa de matar o morir en el futbol mexicano.

JOEL HUIQUI ALISTARÍA UN CAMBIO RADICAL EN LA DEFENSA FRENTE AL ATLAS

Con el boleto asegurado a los Cuartos de Final, el estratega Joel Huiqui y su equipo de trabajo visualizan a Orozco como la pieza idónea para blindar la zona baja. El retorno oficial a las canchas del ídolo cruzazulino ocurrirá este mismo sábado 2 de mayo, cuando el conjunto celeste visite el mítico Estadio Jalisco para medirse al Atlas en el vital partido de ida.

Chiquete Orozco jugando con Cruz Azul. Mexsport

La confianza del director técnico en la capacidad de Chiquete resulta absoluta. Los informes desde el campamento cementero indican que Huiqui lo consideraría como titular indiscutible para el esquema del fin de semana. Esta arriesgada pero calculada decisión táctica mandaría al banquillo de suplentes al argentino Gonzalo Piovi, alterando el once inicial que el cuadro capitalino venía utilizando durante el Clausura 2026 de la Liga MX.

Recuperar a un zaguero con la lectura de juego y la salida de balón que posee Orozco inyecta una dosis extra de jerarquía al vestidor de La Máquina. La afición sueña en grande y espera que la presencia de su central estrella sea el impulso definitivo para conquistar la gloria en este torneo.