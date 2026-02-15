Armando Hormiga González se instala entre los mejores Sub-23 del planeta

El ascenso de Armando Hormiga González ya no puede explicarse como una racha. Lo que comenzó como una irrupción prometedora en Chivas hoy es una realidad estadística con eco internacional.

En apenas dos temporadas como delantero titular, el atacante rojiblanco se metió en la conversación global de los mejores Sub-23 del mundo.

Los números lo sostienen. De acuerdo con la plataforma especializada Statiskicks, González es el segundo máximo goleador Sub-23 en todas las primeras divisiones del planeta durante la temporada 2025-2026. No se trata de un ranking regional ni circunstancial. Es una comparación directa con jóvenes atacantes de distintas ligas del mundo.

La cifra es contundente: 17 goles en 24 apariciones. Un promedio que refleja regularidad, impacto y constancia. Solo lo supera Fraser Bryden, delantero del Crusaders de Irlanda del Norte, quien suma 19 anotaciones. El margen es corto. La competencia, global.

Pero más allá del volumen, pesa la continuidad. La Hormiga comenzó a marcar tendencia en el Apertura 2025, cuando se proclamó campeón de goleo con 12 tantos y rompió una sequía para mexicanos en torneos cortos que se mantenía desde Javier Chicharito Hernández en 2010. Aquello pudo parecer una explosión aislada. El Clausura 2026 confirmó que no era casualidad.

González ha mantenido el pulso competitivo. Ha respondido en partidos de alta exigencia, como su reciente anotación en el Clásico Nacional frente al América, un gol que reforzó su peso específico dentro del equipo. No solo suma. Aparece en escenarios grandes.

En la Liga MX, además, ocupa la segunda posición en la tabla de goleo, únicamente por detrás de João Pedro, del Atlético de San Luis. La posibilidad de convertirse en bicampeón de goleo empieza a tomar forma, un logro reservado para delanteros capaces de sostener impacto en torneos consecutivos.

El contexto potencia su momento. Con la Copa del Mundo 2026 en el horizonte y la Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre perfilando su lista definitiva de 26 jugadores, González ya no figura solo como apuesta a futuro. Su candidatura se sostiene en productividad, edad ideal y regularidad competitiva.

A sus 23 años, la Hormiga no solo compite contra defensas rivales. Compite contra estándares internacionales. Y, al menos en cifras, ya se instaló entre los mejores delanteros jóvenes de su generación.