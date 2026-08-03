VIDEO: Brutal golpiza en el beisbol mexicano; el agresor ya tenía un historial de violencia

Lo que comenzó como una jugada rutinaria en el duelo entre Toros de Tijuana y Acereros de Monclova terminó en una de las imágenes más impactantes de la temporada de la Liga Mexicana de Beisbol. Danry Vázquez reaccionó con violencia tras ser puesto fuera en un intento de regresar a tercera base, golpeó en el rostro a Rodolfo Amador, lo derribó y todavía le lanzó una patada cuando ya se encontraba sobre el terreno, provocando una pelea campal que detuvo el encuentro por más de una hora.

Lo ocurrido rápidamente se viralizó por la crudeza de las imágenes, pero también porque no es la primera vez que el venezolano queda envuelto en un episodio de violencia. Su nombre ya había ocupado titulares internacionales años atrás por un caso de agresión fuera del diamante.

Así comenzó la agresión

La jugada ocurrió en la parte baja de la cuarta entrada. Danry Vázquez había conectado un sencillo y avanzó hasta tercera. Después de otro imparable de Isaac Rodríguez, Jonathan Guzmán puso una pelota en juego que fue controlada por Rodolfo Amador, quien inició una persecución entre tercera base y el plato antes de poner fuera al corredor con ayuda del receptor José Heberto Félix.

Fue entonces cuando el bateador designado de Tijuana perdió el control. En lugar de retirarse, lanzó un golpe directo al rostro de Amador, quien cayó al suelo. Instantes después, mientras el antesalista de Monclova seguía tendido, Vázquez todavía conectó una patada, acción que provocó que ambas bancas y los bullpens invadieran el terreno.

El enfrentamiento se prolongó durante una hora y 18 minutos. Al final, los umpires expulsaron a Danry Vázquez y Adonis Medina, por parte de Toros, así como a Jecksson Flores y Ryan Hernández, por Acereros. Este último sufrió una fractura en un brazo y tuvo que abandonar el estadio en ambulancia. Aunque el juego se reanudó y Monclova terminó imponiéndose 5-3 para asegurar su lugar en los playoffs, el resultado quedó completamente opacado por la batalla campal.

Un antecedente que marcó su carrera

La agresión del domingo recordó inevitablemente un episodio ocurrido hace casi una década. En 2016, cuando pertenecía a los Corpus Christi Hooks, sucursal Doble A de los Astros de Houston, Danry Vázquez fue arrestado bajo sospecha de agresión familiar luego de que una cámara de vigilancia captara un ataque contra su entonces pareja dentro del estadio del equipo.

Como consecuencia, Grandes Ligas lo suspendió de manera indefinida mientras se desarrollaba la investigación y la organización de Houston rompió de inmediato cualquier vínculo con el pelotero. Años después, en 2018, las imágenes de aquella agresión fueron difundidas públicamente, reavivando la polémica alrededor de su figura. De acuerdo con los reportes de la época, el proceso judicial concluyó tras un acuerdo que incluyó el cumplimiento de diversas condiciones, además del pago de una multa.

Aquella difusión también provocó que los Lancaster Barnstormers, equipo de la Atlantic League, anunciaran su separación del jugador, cuyo futuro profesional volvió a quedar en entredicho.

Suspendido de manera indefinida

La Liga Mexicana de Beisbol Banorte reaccionó este lunes con una sanción ejemplar al anunciar la suspensión inmediata y por tiempo indefinido de Danry Vázquez, mientras continúa la investigación por los hechos ocurridos durante el tercer juego de la serie entre Acereros de Monclova y Toros de Tijuana.

En un comunicado, la LMB Banorte reprobó "este tipo de agresiones y cualquier tipo de violencia", al considerar que son incompatibles con los valores de juego limpio y respeto al rival, además de poner en riesgo la integridad física y la carrera de otro pelotero. Asimismo, informó que todavía analiza la conducta del resto de los jugadores involucrados en la trifulca para determinar posibles sanciones con base en el Reglamento de Sanciones vigente.