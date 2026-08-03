LMB dicta castigo por brutal pelea:  multa y suspensión indefinida para Danry Vásquez y ocho sancionados más

La Liga Mexicana de Beisbol (LMB) respondió con severidad a la pelea que empañó la serie entre los Toros de Tijuana y los Acereros de Monclova. El organismo anunció este lunes una serie de castigos que incluyen la suspensión indefinida del jardinero venezolano Danry Vásquez, quien protagonizó uno de los momentos más violentos del altercado.

Tras revisar los videos del encuentro, el reporte de los umpires y aplicar el reglamento disciplinario, la LMB determinó sancionar a nueve integrantes de ambas organizaciones, aunque el castigo más severo recayó sobre Vásquez, cuyo futuro inmediato en el circuito quedó en suspenso.

La pelea ocurrió durante la parte baja de la cuarta entrada del tercer juego de la serie, disputado el domingo en el Toros Mobil Park, cuando una jugada en las bases derivó en un enfrentamiento que rápidamente involucró a jugadores y miembros de ambos dugouts.

Danry Vásquez recibe el castigo más severo

El venezolano fue captado en video lanzando un puñetazo al mexicano Rodolfo Amador y, cuando éste ya se encontraba sobre el terreno, también le propinó una patada, imágenes que se viralizaron en redes sociales y provocaron una fuerte reacción entre aficionados y analistas.

Como consecuencia, la LMB determinó imponerle una suspensión por tiempo indefinido, además de una multa económica.

No es la primera vez que el jardinero enfrenta problemas disciplinarios. En 2024 fue suspendido durante la postemporada por conducta antideportiva cuando jugaba con los Tecolotes de los Dos Laredos. A ello se suma el caso de violencia doméstica que marcó su carrera en Estados Unidos y que salió a la luz en 2018 mediante un video de seguridad grabado dos años antes. Ryan Hernández sufrió una fractura

Uno de los momentos más preocupantes de la trifulca fue la lesión del primera base de Acereros, Ryan Hernández.

El pelotero sufrió una fractura en el brazo derecho durante el enfrentamiento, fue atendido por los servicios médicos y abandonó el estadio en ambulancia para ser trasladado a un hospital.

Pese a la lesión, la LMB también le impuso una suspensión de seis juegos y una multa, al considerar que participó activamente en los hechos.

Así quedaron las sanciones Acereros de Monclova

Toros de Tijuana

seis juegos de suspensión y multa.cuatro juegos de suspensión y multa.tres juegos de suspensión y multa.dos juegos de suspensión y multa.un juego de suspensión y multa. Toros de Tijuana

suspensión indefinida y multa.cinco juegos de suspensión y multa.dos juegos de suspensión y multa.

Todas las sanciones entrarán en vigor a partir de los juegos del martes 4 de agosto.

La LMB endurece su postura

En su comunicado, la Liga Mexicana de Beisbol reiteró que busca preservar el respeto entre jugadores, cuerpos técnicos y aficionados, además de proteger la imagen del circuito como un espectáculo familiar.

La decisión envía un mensaje claro de tolerancia cero hacia los actos de violencia dentro del terreno de juego y convierte el caso de Danry Vásquez en uno de los expedientes disciplinarios más severos de los últimos años en el beisbol mexicano.