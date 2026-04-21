Golpe a la jerarquía del América, Cruz Azul y Chivas; caen abruptamente en el ranking Concacaf

La Liga MX queda mal parada respecto a sus mejores equipos históricos, el América y el Cruz Azul. Ambos cayeron abruptamente en posiciones dentro del ranking de clubes de la Concacaf.

Las Águilas y La Máquina ahora miran de manera cuantitativa sus respectivos fracasos en la Concacaf Champions Cup, en la fase de cuartos de final.

El América cayó tres lugares hasta el octavo lugar (1,227 puntos), tras una caída de tres posiciones. Los dirigidos por André Jardine no lograron avanzar a semifinales al caer en el estadio Banorte con el Nashville (global 0-1).

Por su parte, el Cruz Azul consumó su fracaso ante LAFC. Con esta eliminación, los del técnico Nicolás Larcamón (1,248 puntos) sufrieron un descenso de cuatro posiciones hasta el quinto lugar.

El Toluca, favorito a llevarse el certamen tomó por asalto el primer lugar (1,272 puntos), subiendo un lugar respecto al ranking anterior.

El premio al mérito llegó para los equipos de la MLS.

El segundo puesto del LAFC ( 1,265 puntos); subió dos posiciones al echar de la Concachampions al Cruz Azul.

Nashville SC, luego de eliminar a las Águilas del América, subió cinco escalones hasta el subliderato ( 1,254 puntos).

La cuarta posición es de Tigres (1,254 puntos); el equipo dirigido por Guido Pizarro subió dos lugares.

Mientras que quinto puesto es para el Cruz Azul (1,248), equipo que se mantenía en la defensa del título.

A los celestes le sigue en el sexto lugar el Seattle Sounders (1,242 puntos), mientras que el Inter de Miami de Lionel Messi es séptimo (1,240 puntos) tras quedar fuera de combate en los octavos de final.

El top-10 lo completan los Whitecaps FC de Canadá (1,222 puntos) y el Guadalajara (1,218), respectivamente; el Rebaño Sagrado cayó un lugar.