¿Cómo será el criterio de desempate en el Mundial 2026?
Consulta qué selecciones avanzarán a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, así como el criterio de desempate de la Fase de Grupos
El Mundial 2026 tendrá 48 selecciones, divididas en 12 Grupos, cada uno con cuatro países. Seguirá con el formato tradicional de repartición de puntos, tres por victoria y uno por cada empate.
¿QUIÉNES AVANZAN A LOS DIECISEISAVOS DE FINAL DEL MUNDIAL 2026?
- Las dos selecciones con más puntos de cada grupo.
- A estos, se unirán los ocho mejores terceros del torneo.
¿CÓMO SERÁ EL CRITERIO DE DESEMPATE EN EL MUNDIAL 2026?
Hay varios criterios de desempate por si dos o más selecciones de un mismo Grupo empatan a puntos al finalizar la Fase de Grupos.
- El mayor número de puntos obtenidos en los partidos de Fase de Grupos entre los equipos en cuestión.
- Diferencia de goles más favorable resultante de los partidos de la Fase de Grupos.
- Mayor número de goles marcados en todos los partidos de la Fase de Grupos.
Si algunas selecciones siguen empatadas, se tomará en cuenta lo siguiente:
- Diferencia de goles superior en todos los partidos de la Fase de Grupos.
- Mayor número de goles marcados en todos los partidos de Fase de Grupos.
- La Puntuación más alta en conducta del equipo, contando jugadores y miembros de la expedición, en relación a tarjetas amarillas y rojas recibidas.
Hay un último paso para determinar un desempate:
- Se tomará en cuenta la clasificación del último ranking de FIFA.
El Mundial 2026 iniciará el próximo 11 de junio, con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Banorte, duelo que iniciará a la 1 de la tarde, tiempo de la CDMX.
La final del Mundial 2026 se disputará en Nueva Jersey el domingo 19 de julio.