El Mundial 2026 tendrá 48 selecciones, divididas en 12 Grupos, cada uno con cuatro países. Seguirá con el formato tradicional de repartición de puntos, tres por victoria y uno por cada empate.

¿QUIÉNES AVANZAN A LOS DIECISEISAVOS DE FINAL DEL MUNDIAL 2026?

- Las dos selecciones con más puntos de cada grupo.

- A estos, se unirán los ocho mejores terceros del torneo.

México enfrentará a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara Mexsport

¿CÓMO SERÁ EL CRITERIO DE DESEMPATE EN EL MUNDIAL 2026?

Hay varios criterios de desempate por si dos o más selecciones de un mismo Grupo empatan a puntos al finalizar la Fase de Grupos.

- El mayor número de puntos obtenidos en los partidos de Fase de Grupos entre los equipos en cuestión.

- Diferencia de goles más favorable resultante de los partidos de la Fase de Grupos.

- Mayor número de goles marcados en todos los partidos de la Fase de Grupos.

Si algunas selecciones siguen empatadas, se tomará en cuenta lo siguiente:

- Diferencia de goles superior en todos los partidos de la Fase de Grupos.

- Mayor número de goles marcados en todos los partidos de Fase de Grupos.

- La Puntuación más alta en conducta del equipo, contando jugadores y miembros de la expedición, en relación a tarjetas amarillas y rojas recibidas.

Hay un último paso para determinar un desempate:

- Se tomará en cuenta la clasificación del último ranking de FIFA.

El Mundial 2026 iniciará el próximo 11 de junio, con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Banorte, duelo que iniciará a la 1 de la tarde, tiempo de la CDMX.

La final del Mundial 2026 se disputará en Nueva Jersey el domingo 19 de julio.