Al-Nassr analiza histórica posibilidad: Cristiano Ronaldo y su hijo en el mismo equipo

El destino tiene preparado un capítulo épico para la trayectoria de Cristiano Ronaldo. Lo que comenzó como un deseo personal del 'Bicho' está a un paso de volverse realidad en Arabia Saudita: Cristiano Ronaldo Jr. podría ser ascendido al primer equipo del Al-Nassr al finalizar esta temporada.

Con apenas 15 años, el heredero del astro portugués ha demostrado que la exigencia corre por su sangre. Tras formarse en las academias de élite del Real Madrid, Juventus y Manchester United, el joven atacante ha brillado en las inferiores del club saudí. Su evolución física y técnica no ha pasado desapercibida para la directiva, que ya cocina un movimiento que rompería el internet.

Para el Al-Nassr, reunir a padre e hijo no es solo una decisión deportiva; es un golpe mediático sin precedentes. La directiva árabe entiende que ver a los dos 'CR' compartiendo el vestuario potenciaría la marca de la Saudi Pro League a niveles estratosféricos. Cristiano ya lo ha dicho: su motor es jugar con su hijo, y el club está dispuesto a cumplirle el capricho histórico.

Otros casos de padres e hijos en el mismo equipo

A lo largo de la historia del futbol han existido casos similares que han llamado la atención del mundo deportivo.

Uno de los más recordados es el de Rivaldo y su hijo Rivaldinho, quienes compartieron equipo en el Mogi Mirim de la segunda división brasileña en 2015.

En Suecia, Henrik Larsson tuvo la oportunidad de jugar junto a su hijo Jordan en el Högaborgs BK, también en 2015, en la tercera división del futbol sueco.

Otro caso emblemático ocurrió con Eidur Gudjohnsen, quien sustituyó a su padre Arnór Gudjohnsen en un partido amistoso entre Islandia y Estonia en 1996.

En México también se han registrado situaciones similares. Santiago Giménez compartió cancha con su padre Christian “Chaco” Giménez en un partido amistoso entre Cruz Azul y Pumas en 2016 disputado en Houston.

Asimismo, Fernando Arce y su hijo Fernando Arce Jr. coincidieron en un partido con los Xolos de Tijuana, donde el hijo llegó a sustituir al padre en el terreno de juego.