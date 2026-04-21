Afición del Real Madrid explota contra Vinícius: Ambiente hostil en el Bernabéu

La paciencia se agotó en la capital española. El Real Madrid atraviesa uno de sus momentos más lúgubres de los últimos años y la grada no se guardó nada. Tras la dolorosa eliminación en la Champions League a manos del Bayern Múnich, el conjunto que ahora dirige Álvaro Arbeloa saltó a la cancha del Santiago Bernabéu bajo un ambiente de tensión absoluta ante el Deportivo Alavés en LaLiga. Lo que antes eran aplausos y cánticos de apoyo, esta vez se transformó en una rechifla ensordecedora, dirigida principalmente a una figura del equipo: Vinícius Júnior.

Vinícius aplaudiendo tras una jugada. REUTERS

Aunque el estadio no lució un lleno total, los presentes se encargaron de que el mensaje llegara fuerte y claro. Cada que el brasileño buscaba generar peligro o simplemente tocaba la pelota en los primeros minutos, el viento de silbidos bajó desde las tribunas con una fuerza que evidenció la fractura total entre el plantel y su gente. El madridismo no perdona que el equipo esté a 9 puntos de distancia del Barcelona en LaLiga y que el fantasma de otra temporada sin títulos sea una realidad inminente.

DESCONEXIÓN TOTAL EN EL VESTIDOR BLANCO

La hostilidad no fue un evento aislado. El reclamo resultó mucho más severo para Vinícius, a quien la grada señaló como uno de los principales responsables de la falta de contundencia en momentos clave, aunque Álvaro Carreras tampoco se salvó tras su primer error defensivo. Por su parte, Kylian Mbappé apagó los reclamos a su compañero marcando un gol a los 30 minutos, mismo que no celebró tras abrir el marcador ante el Alavés.

El equipo que heredó Arbeloa tras la salida de Xabi Alonso parece no encontrar la brújula en el terreno de juego. Los gritos de desaprobación fueron la constante durante gran parte del encuentro, dejando claro que el crédito de las estrellas se terminó. La situación es crítica: el Bernabéu exigió compromiso a base de abucheos que calaron hondo en el ánimo de los futbolistas.

SIETE FINALES PARA EVITAR EL RIDÍCULO ANTE EL BARCELONA

El calendario no da tregua y al Real Madrid le quedan apenas 7 partidos para intentar rescatar algo de orgullo. El objetivo principal es evitar que el Barcelona se corone de forma humillante, especialmente con un Clásico en el Camp Nou a la vuelta de la esquina. Nadie en el entorno blanco quiere imaginar el escenario de tener que hacerle el "pasillo" al eterno rival, una situación que sería el clavo final en el ataúd de una campaña para el olvido.

Vinícius en el calentamiento del Real Madrid. REUTERS

En rueda de prensa, Álvaro Arbeloa trató de calmar las aguas y aseguró que el equipo buscará ganar los duelos restantes para cerrar con dignidad. Sin embargo, la herida está abierta. El futbol da revanchas, pero para Vinícius, el camino a la redención con su afición podría ser largo y sinuoso. Si no hay un cambio de 180 grados en la actitud de los jugadores, el verano en la Casa Blanca sería uno de los más movidos y polémicos de la última década.