Un gol hasta el cielo: Raúl Jiménez anota en el triunfo del Fulham y rinde homenaje a su padre fallecido

Un gol dedicado al cielo. Con su marca personal, Raúl Jiménez anotó de penalti en la victoria del Fulham 3-1 sobre el Burnley. El mexicano volvió a la actividad luego de la sensible pérdida de su padre hace unos días, con un emotivo festejo para la persona que más confió en él.

El tercer máximo goleador de la Selección Mexicana tuvo 10 minutos suficientes para contribuir en la voltereta de su equipo en la jornada 31 de la Premier League.

Jiménez anotó el tercer tanto con la marca de la casa. REUTERS

Antes de tener que reportar con Javier el Vasco Aguirre para la fecha FIFA en donde México enfrentará a Portugal y a Bélgica, Jiménez se irá con grandes sensaciones de reencontrase con el gol.

Los Cottagers que aún aspiran a puestos de competición europea pelearon hasta el final para obtener el premio de la victoria.

En el primer tiempo, el Fulham se cansó de fallar con las llegadas de King y Harry Willson, que posteriormente serían los encargados de darle la victoria al equipo al 67’ y 73’.

El Buenley prácticamente descendido, no pudo aguantar el marcador luego de la anotación de Zian Flemming al minuto 60’ tras una buena jugada colectiva.

Jiménez responde con goles

Además, Jiménez dio un golpe sobre la mesa luego de que se diera a conocer que Ricardo Pepi, delantero y seleccionado estadunidense, tiene un acuerdo verbal con el Fulham de la Premier League. La contratación rondaría los 36 millones de euros.

Y es que el contraro de Raúl Jimenez con en el Fulham se termina en junio del 2026, sin embargo se sabe que el examericanista está en pláticas con el club para renovar un año más y cumplir su cuarto año con los Cottagers en el que suma 31 goles y seis asistencias.

Una de las claves para el inicio del diálogo para la extensión de contrato es el interés que el Everton y el West Ham han mostrado por Jiménez.

El Burnely poco pudo hacer luego de quedarse con 10 hombres tras la expulsión de Josh Laurent en la recta final. Después de 31 jornadas, el Fulham está ubicado en la octava posición con 44 puntos, a cinco unidades de distancia del Liverpool, que los llevaría a la Europa League.

Del otro lado, el Burnley está prácticamente sentenciado a descender, ya que está en el penúltimo lugar con 20 puntos, a nueve puntos del Nottingham Forest, último que se salvaría en la Premier League.