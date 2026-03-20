Portugal vs México mantiene el nivel: un gran partido aún sin Cristiano en el campo

La Selección Mexicana se medirá ante Portugal en un partido que, pese a la ausencia de Cristiano Ronaldo, mantiene argumentos sólidos para ser uno de los encuentros más atractivos de la Fecha FIFA. El duelo no solo enfrenta a dos selecciones con historia, también marca el inicio de una nueva etapa en el Estadio Azteca, escenario clave rumbo a la Copa del Mundo 2026.

El inmueble capitalino entra en una nueva era con su reapertura. El Estadio Azteca se convertirá en el primer estadio en la historia en albergar tres Copas del Mundo distintas, tras haber sido sede en 1970 y 1986, y ahora con 2026 en el horizonte. Además, será escenario del partido inaugural del Mundial, lo que convierte este México vs Portugal en un evento con un fuerte simbolismo.

En lo futbolístico, Portugal no solo destaca por nombres, sino también por su proyección. De acuerdo con las casas de apuestas, la selección lusitana aparece como la sexta con mayores probabilidades de ganar el Mundial 2026, solo por detrás de potencias como España, Inglaterra, Brasil, Argentina y Francia, lo que confirma su estatus como un rival de primer nivel.

Ese posicionamiento se sostiene en su plantel. En defensa, sobresalen Rúben Dias (Manchester City) y João Cancelo (Barcelona), dos jugadores acostumbrados a competir al más alto nivel. Ambos aportan solidez, experiencia y salida con balón, cualidades que han sido fundamentales en sus clubes.

El medio campo portugués también presume calidad. Bruno Fernandes (Manchester United) es uno de los futbolistas más determinantes de la Premier League por su visión y capacidad goleadora, mientras que Bernardo Silva (Manchester City) destaca por su inteligencia táctica y versatilidad. A ellos se suma Vitinha (PSG), quien ha crecido como una pieza importante en el futbol europeo.

En ataque, Portugal no se queda corto. Rafael Leão (AC Milan) es uno de los extremos más explosivos del mundo, capaz de cambiar un partido con su velocidad y desequilibrio. A su lado, Gonçalo Ramos (PSG) aporta presencia en el área, mientras que João Félix (Barcelona) suma talento y creatividad en el último tercio del campo.

Para México, el encuentro representa una prueba de alto nivel ante un rival europeo, ideal para medir el rendimiento colectivo y ajustar detalles de cara al Mundial 2026. Más allá del resultado, será una oportunidad para que varios futbolistas levanten la mano en un escenario exigente.

Así, aunque la ausencia de Cristiano Ronaldo modifica el foco mediático, el partido conserva su valor por el nivel de Portugal, su condición como selección candidata al título y el contexto histórico del Estadio Azteca. No es solo un amistoso, es el primer paso de un camino que culminará en la Copa del Mundo.