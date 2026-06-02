Gilberto Mora romperá récord con México durante el Mundial 2026

La Selección Mexicana encara el Mundial 2026 con renovadas esperanzas, y en el centro de esa ilusión destaca Gilberto Mora, el talentoso mediocampista de 17 años.

Convocado por Javier Aguirre, Mora representa la gran promesa del futbol azteca, un jugador con madurez inusual, visión de juego y capacidad para desequilibrar en espacios reducidos.

Su inclusión no sólo inyecta frescura al plantel, sino que simboliza el relevo generacional que México necesita para brillar en casa.

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Gilberto Mora brilla como el más joven del Mundial

La FIFA dio a conocer los planteles definitivos de las 48 selecciones participantes en el Mundial 2026, y el nombre de Gilberto Mora resalta inmediatamente.

Nacido el 14 de octubre de 2008, el mexicano de 17 años es el jugador más joven de todo el certamen, superando por amplio margen a otros talentos emergentes.

Este hito coloca a Mora en la élite de las promesas mundiales. Su edad al inicio del torneo (17 años y 240 días) lo posiciona como una figura única de este rubro.

Por su parte, hay otros cuatro jugadores que disputarán la Copa del Mundo que son nacidos en el 2008: Hugo Sochurek (Chequia), Hamza Abdelkarim (Egipto), Lennart Karl (Alemania) y Ibrahim Mbaye (Senegal).

La contraparte: Craig Gordon, el veterano más longevo del Mundial

En el otro extremo de la edad, el portero escocés Craig Gordon se erige como el jugador más veterano del Mundial 2026 con 43 años y 162 días.

El guardameta del Heart of Midlothian regresa a la élite internacional tras la clasificación de Escocia, demostrando que la experiencia y la longevidad aún tienen un lugar privilegiado en el futbol moderno.

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Otros jugadores que disputarán la justa mundialista con más de 40 años serán: Cristiano Ronaldo (Portugal), Luka Modric (Croacia) y Guillermo Ochoa (México).