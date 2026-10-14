FIFA celebra a Gilberto Mora por sus 18 años

Gilberto Mora cumple 18 años y FIFA se hizo presente desde las primeras horas para felicitar a la joya mexicana que actualmente ya puede fichar con cualquier equipo del mundo, sin embargo, permanecería en Xolos hasta junio de 2027.

A poco más de dos años de haber debutado en la Liga MX, Gilberto Mora acapara todos los relectores a nivel nacional y, algunos cuantos, en el plano internacional, por lo que cada paso que da el mediocampista azteca contiene un eco especial.

Con la mayoría de edad cumplida, Gilberto Mora ya se encuentra en posibilidades de fichar por cualquier equipo del mundo, pudiendo acordar su traspaso para la siguiente ventana invernal, sin embargo, Rafaela Pimenta –su representante- aseguró que el proceso de Morita no se apresurará, por lo que podría ser hasta el siguiente verano cuando deje de vestir la playera de los Xolos de Tijuana.

Por sus 18 años, Gilberto Mora fue reconocido por FIFA mediante sus redes sociales con un mensaje breve pero contundente:

“Gilberto Mora, en primera plana”.

Gilberto Mora: ¿A qué equipo se va?

El futuro inmediato de Gilberto Mora –en lo que respecta a un posible traspaso- se mantiene en el aire, por lo que actualmente cada uno de los clubes europeos de máxima categoría podrían representar una posibilidad real.

Este viernes 16 de octubre será la primera vez en la que Gilberto Mora pueda contar con la posibilidad de disputar un partido oficial como mayor de edad, no obstante, las molestias musculares que lo han alejado de las canchas en estas últimas semanas, podrían ser el gran impedimento para el mexicano en este tramo final del Apertura 2026, donde Xolos mantiene un partido pendiente en el Estadio Banorte.

* El siguiente mercado de transferencias abre en el mes de diciembre, ventana que representará su primera oportunidad para salir de la Liga MX rumbo al futbol europeo.

Ante Colombia, el sábado 26 de septiembre, Gilberto Mora celebra su primer gol con la Selección Mexicana. Mexsport

BFG