¿Gilberto Mora tiene tendencia a lesionarse? Xolos y el plan de desarrollo muscular para ‘Morita’

Desde su debut con Tijuana a los 15 años la carrera de Gilberto Mora ha crecido como la espuma y hoy antes de siquiera cumplir la mayoría de edad, ya porta el ’10’ de la Selección Mexicana en la espalda. Lamentablemente para el Tri, ‘Morita’ se encuentra entre algodones para el duelo vs Estados Unidos por una molestia en el tobillo.

Tanto en Xolos como en el Tri saben que tienen que cuidar a la joya del futbol mexicano y evitar a toda costa las lesiones de largo plazo, pues en los dos años de carrera que tiene Mora, el joven mexicano ya presente una lesión de consideración que inclusive puso en riesgo su participación en la Copa del Mundo.

Un comentarista español considera que Gilberto Mora todavía no está listo para ser titular indiscutible en las potencias europeas y necesita continuidad para completar su formación. REUTERS

Las lesiones de Gilberto Mora a lo largo de su carrera

El historial de lesiones de Gilberto Mora es muy corto, pero con una molestia muscular grave que lo dejó meses fuera del campo, la famosa pubalgia. En enero del 2026 ‘Morita’ fue diagnosticado con esta temida lesión en la ingle, una lesión que de no ser tratada de buena manera, puede dejar al futbolista fuera de la cancha durante un largo tiempo y con tendencia a recaer en un futuro.

Mora fue evaluado por distintos médicos tanto en México como en Estados Unidos y la decisión final fue optar por un tratamiento ‘conservador’ y evitar a toda costa pasar por el quirófano. Esta lesión lo dejó al rededor de 70 días fuera de las canchas y pudo volver apenas unas semanas antes del Mundial.

La otra lesión de ‘Morita’ en sus antecedentes es una fractura en la mano a finales del 2025, señal de que el joven mexicano no tiene tendencia a sufrir molestias musculares y esto en gran parte se debe a como ha llevado su carrera en Xolos.

Pubalgia | 26/01/2026 | 70 días fuera

Gil Mora sigue destacando con su desempeño individual. Joshua Hernandez/Mexsport

Tijuana tiene plan de desarrollo muscular para Gil Mora

Disputar una gran cantidad de partidos en el alto rendimiento a tan corta edad puede ser perjudicial para el futbolista y ejemplos hay de sobra, inclusive con las más grandes promesas del futbol europeo. Ansu Fati, una de las llamadas joyas del Barcelona, vio truncado su meteórico asenso por las constantes molestias musculares.

Ante esto, Xolos tiene a Gilberto Mora bajo un plan de desarrollo muscular con el objetivo de evitar que la joya del futbol mexicano tenga tendencia a las lesiones.

De acuerdo a lo revelado por Sebastián ‘Loco’ Abreu, DT de Xolos, el cuerpo técnico y médico del club gestión los tempos que Mora pasa dentro del campo, es por esa razón que a pesar de ser el ’10’ y referente de Xolos y el Tri, ‘Morita’ normalmente no disputa los 90 minutos completos en partidos consecutivos.

Este Apertura 2026 Gil Mora solamente ha completado un partido de las 10 Jornadas disputadas hasta el momento. 61% de los minutos posibles.