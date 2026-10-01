Mbilli tunde al ‘Canelo’: ‘va en declive’

Christian Mbilli (29-0-1, con 24 nocauts) se envalentona ante la pelea contra Saúl “Canelo” Álvarez. El campeón del peso supermedio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) consideró que el mexicano ya no está en su mejor forma, sino que su carrera va en declive, mientras él va en ascenso.

“Tengo 31 años y estoy en mi mejor forma. Tengo también la experiencia del mayor escenario en mi último combate (en tablas ante Lester Martínez, en la misma velada del Canelo-Crawford de Riad del año pasado). Así que creo que toda mi trayectoria me ha llevado a este momento. Además, Canelo tiene ahora 36 años y lleva más de veinte en el boxeo profesional. Yo este combate lo hubiera aceptado hace cinco años, pero si lo piensas en frío, desde hace cinco años yo mejoro mientras él va en declive. Imagino que la vida sabía cuándo debía llegar”, indicó Mbilli en una entrevista con la agencia AFP.

El monarca expondrá su corona ante el mexicano el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, un combate que iniciará de madrugada y que en nuestro país se podrá ver en la tarde.

Christian Mbilli se sinceró de que no estaba seguro de que algún día iba a poder enfrentarse con “Canelo” Álvarez, aunque siempre lo tuvo en mente, que iba a llegar a la cima de una u otra manera.

“Las cosas han cambiado mucho con el tiempo. Siempre fue el plan de mi equipo hacerme inevitable para Canelo. Su caso es especial, sabíamos que nunca podríamos obligarle a pelear conmigo. Pero yendo a buscar el cinturón, sobre todo el del CMB, que tiene mucho reconocimiento en México, hemos comenzado realmente a hacernos notar”, indicó.

El originario de Yaounde, Camerún, y nacionalizado francés, recordó que cuando llegó a Canadá creía que necesitaba golpear a todo el mundo para conseguir el título, pero al final descubrió la política alrededor del boxeo.

“Mi equipo ha trabajado mucho, ¡dar una paliza a todos no es suficiente para tener tu oportunidad! Pero la tenemos ahora y creo que el combate ante Canelo vendrá a confirmar lo que sabemos desde hace muchos años y que no todos han querido escuchar hasta ahora”, señaló Mbilli, quien viene de vencer a Lester Martínez el pasado mes de septiembre de 2025 en Las Vegas, Nevada.