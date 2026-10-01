Lío con Mbappé: lesionado y de fiesta en París

Un video que se difundió en redes sociales generó una polémica en torno a Kylian Mbappé, debido a que el francés está lesionado y fue captado en una fiesta con su pareja Ester Expósito en París.

Hace unos días, Mbappé tuvo que abandonar el partido ante Turquía por unas dolencias en la rodilla izquierda después de marcar el gol de la victoria en el partido de la Liga de Naciones.

El futbolista recibió atención médica tras el gol y regresó por unos minutos a la cancha, pero volvió a caer al césped instantes después. Al salir de cambio al minuto 58 se le vio con gestos de dolor. Posteriormente, dejó la concentración de la selección de Francia.

Cuando todo parecía que el jugador debía estar en Valdebebas para recuperarse de su dolencia, así como otros compañeros que están lesionados, se le vio anoche en París con la actriz española.

Hace unos días, Mbappé abandonó la concentración de la selección de Francia Reuters

Después de abandonar la concentración, el Real Madrid indicó que Kylian Mbappé sufre una hiperextensión en la rodilla izquierda.

“Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le diagnosticó una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda. Pendiente de evolución”, indicó.