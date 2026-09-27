Erdogmus, 17 del mundo: con 2,730 a los 15 años; brilla en Samarcanda

¡Enhorabuena! Timur Túrlov, 38 años de edad, de origen ruso y nacionalidad kazajo (kasajo significa cosaco) es el nuevo titular de la FIDE. Ganó en la segunda vuelta a otro multimillonario, el alemán Vadim Rosentein, por 110 votos contra 85. Túrlov contará con el auxilio de Viswanathan Anand en la vicepresidencia. Anuncia cambios importantes en digilitación y relación con las Federaciones Nacionales.

Actualidad y futuro en función a la forma, la alta clase y los resultados. El turco Yagiz Kaan Erdogmuz, de 15 años, nacido el 3 de junio de 2011 en Bursa, apunta hacia un horizonte luminoso en el que se perfila el trono del Campeonato Mundial, en dos o cuatro años más. Con su actuación en Samarcanda y trayectoria meteórica en su carrera deportiva, ocupa al día de ayer, a tan corta edad, salta de la posición 26 a la 17 del planeta con 2,730.1 puntos elo. En el duelo de prodigios vence al argentino Faustino Oro, de 12 años, en lucha abierta en una partida que se resolvió en 267movimientos, casi una miniatura en la R-10 y penúltima de la Olimpiada de Samarcanda. Y de manera paralela el poder del astro uzbeko Javokhir Sindarov, de 20 años, refuerza la idea y la perspectiva, en su juego profundo y creativo, de que ganará el campeonato mundial este fin de año. Está en el cuarto lugar a un punto del estadounidense Fabiano Caruana, tercero en el escalafón mundial con 2,783.5 del estadounidense y 2,784.6 del asiático.

La selección de Uzbekistán derrotó ayer a Armenia por 3 ½ - ½ y se mantiene en el liderazgo con 18 puntos. Y Ucrania dio la sorpresa al derrotar a China por 3-1 y hundirla al sito 14 de la clasificación general. India batió 2 ½ - ½ a Uzbekistán 2 y está a punto del líder. Las escuadras de Alemania, Ucrania y Hungría ocupan la posición 3, 4 y 5 con 16 puntos. Hoy la ronda final Uzbekistán se mide a Ucrania con un choque generacional de genios en el segundo tablero: ¡Sindárov vs Ivanchuk!; India vs Hungría y Países Bajos vs Alemania.

Resultados individuales matches, Ronda 10:

1) Armenia ½ - 3 ½ Uzbekistán; 1) Haik Martirosyan (2,664) 0-1 (2,762) Nodirbek Abdusattórov; 2) Robert Hovhannisyan (2,642) 0-1 (2,778) Javokhir Sindárov; 3) Shant Sargissian (2,630) ½ (2,685) Nodirbek Yakubboev;4) Gabriel Sargissian (2,610) 0-1 (2,611) Mukhiddin Madaminov.

2) Uzbekistán 2 : ½ 3 ½ India. 1) Jakhongir Vakhidov (2,527) 0-1 2,761) Praggnanandhaa, Rameshbabu; 2) Abdimalik Abdisalimov (2,548) ½ (2, 759) Arjun Erigaisi; 3) Mukhammadzokhid Suyárov (2,540) 0-1 (2,718) Nihal Sarin; 4) Ortik Nigmatov (2,484) 0-1 Gkesh Dommaraju..

3) Ucrania 3-1 China: 1) Igor Kovalenko (2,642) 1-0 Ding, Liren; 2) Vassily Ivanchuk (2,630) ½ (2,752) Wei, Yi; 3) Ihor Samunenkov (2,608) ½ (2,631) -Xu, Xiangyu; 4) Roman Dhtiarov (2,5098) 1-0 (2,549) Kong, Xiangrui.

Tablero 29: (75) México 2 – 2 Portugal (49): 1) MI Luis Carlos torres Rosas (2,385) 0-1 GM (2,529) Jorge Viterbo Ferreira; 2) MF Joshua Adrián Avila Rodriguez (2,279) 1-0 (2,451) MI André Ventura Sousa. 3) MF Arturo Fernández Hernández (2,267) 1-0 (2,404) MI José Francisco Neves Veiga; 4) MF Santiago Zacarías Rodríguez (2,184) 0-1 (2,408) MI André Leite Martins Bruno.

Ultima ronda. R-11. Los duelos principales: 1) Uzbekistán vs Ucrania: 1) Abdusattórov -Kovanlenko; 2) Sindárov -Ivanchuk; 3) Yakubbóev – Samunenko; 4) Madaminov – Dehtiarov.

2) India vs Hungria: 1) Praggnanandhaa – Rapport; 2) Erigaisi – Leko; 3) Nihal – Gledura; 4) Gukesh – Dudin.

3) Países Bajos – Alemania: 1) Giri – Keymer; 2) Van Foreest -Bluebaum; 3) Van Wely – Frederick Savena; 4) Casper Schoppen – Rasmus Svane.

Tablero 31. (75) México vs Indonesia (24): MI Luis Torres Rosas (2,385) vs (2,488) GM Susanto Megaranto; 2) GM Gilberto Hernández (2,379) vs (2,428) Arif Abdul Hafiz; 3) MF Joshua Avila, (2,279) vs. (2,412) Satria Duta Cahaya; 4) MF Arturo Fernández (2,267) vs. (2,383) MI Nayaka (1)

Blancas: Yagiz Kaan Erdogmus, Turquía, 2,716.

Negras: Faustino Oro, Argentina, 2,537.

Apertura Catalana D04.

R–10, 26 Olimpiada de Samarcanda, 28–09-2026.

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Ag2 dxc4 5.Cf3 a6 6.0–0 Cc6 7.Cbd2 Cxd4 8.Cxc4 Cxf3+ 9.Axf3 Ad6 10.Db3 0–0 11.Td1 De7 12.Cxd6 cxd6 13.Da3 Td8 14.Ae3 Td7 15.Ab6 Cd5 16.Aa5 b5 17.e4 Cf6 18.e5 Cd5 19.Ab4 Ab7 20.exd6 Dd8 21.Tac1 a5 22.Ac5 b4 23.Dd3 h6 24.a3 bxa3 25.Axa3 Db6 26.Tc5 Aa6 27.Dd4 Txd6 28.Txd5 exd5 1–0.