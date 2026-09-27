Barcelona y Real Madrid acechan a Haaland y a las joyas del Manchester City

El terremoto financiero del Manchester City ha encendido el interés en España. Hallado culpable de casi todos los cargos por incumplimiento de las normas económicas de la Premier League, Barcelona y Real Madrid se han colocado al acecho de los jugadores cityzens.

En ese escenario, The Sun y otros medios británicos y españoles coinciden en que el premio gordo es Erling Haaland: el noruego, atado por contrato hasta 2034, es el nombre que ambos gigantes de LaLiga contemplan como gran golpe si el City vende a sus jugadores.

El duelo por el ‘9’ no es nuevo. Madrid lleva años rondando al goleador; Barcelona, con Joan Laporta, ha reiterado que Haaland es un “sueño” y que tendrían prioridad si el jugador quisiera un nuevo reto.

La escuadra del Manchester City estaría pasando por una situación legal complicada REUTERS

Dicho problema financiero hace que el City no pueda sostener salarios y fichajes al mismo ritmo, o que sus estrellas duden de un futuro sin Champions o con una deducción de puntos brutal.

Por eso, la carrera no se limita al noruego. El Madrid, según reportes de Sport, también mira a Joško Gvardiol, Enzo Fernández y Rayan Cherki, entre otros nombres del vestuario cityzen.

Barcelona, más limitado por el fair play de LaLiga, concentraría su ofensiva en Haaland y en perfiles que pueda registrar.

¿Qué castigo podría recibir el Manchester City?

El origen del caso se remonta a febrero de 2023, cuando la Premier League acusó al City de 115 incumplimientos de sus propias reglas financieras, la mayoría referidos a temporadas entre 2009-10 y 2017-18.

El grueso de los cargos apunta a no haber ofrecido información económica precisa (en especial sobre ingresos por patrocinio ligados a la propiedad), a omitir detalles de pagos a jugadores y a Roberto Mancini, y a saltarse las normas de rentabilidad y sostenibilidad, además de 35 cargos por no cooperar con la investigación.

Hace unos días, medios británicos informaron que una comisión independiente habría declarado al City culpable de 114 de los 115 cargos. Esa decisión de responsabilidad no trae aún la pena: el reglamento separa el fallo de culpabilidad de la audiencia de sanciones, que todavía no se ha celebrado y que, según la BBC, podría tardar meses.

El City se prepara para apelar. El club sigue compitiendo con normalidad, pero el mercado ya actúa como si el techo pudiera caerse.

El abanico de castigos es, sobre el papel, el más amplio que ha contemplado la Premier: deducción de puntos (inmediata o suspendida), multas ilimitadas, retirada de títulos, expulsión de la liga o incluso el descenso.