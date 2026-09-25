El Tri recorrerá 8,611 kilómetros y más de 15 horas en avión durante esta Fecha FIFA

En 16 días de concentración la Selección Mexicana recorrerá 8,611 kilómetros, disputará 4 partidos en la Fecha FIFA de septiembre-octubre y sumará más de 15 horas de traslado rumbo a las ciudades en donde se disputarán los duelos.

Rafa Márquez vive su primera convocatoria como Director Técnico de la Selección Mexicana, donde enfrentará a Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile en distintas ciudades de la unión americana.

Iniciando la concentración en CDMX, el Tri viajará a Baltimore, New Jersey, Arizona y Los Ángeles para encarar cada uno de los duelos previamente mencionados.

Entre cada uno de los traslados, se sumarán más de 15 horas de avión a partir del inicio de la concentración.

* Alex Padilla, Johan Vásquez, Mateo Chávez, Luis Chávez, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo, Santiago Gimenez y Armando González sumarán más horas en avión debido al traslado Europa-México y México/Estados Unidos-Europa.

Centro de Alto Rendimiento / Ciudad de México (20 de septiembre)

El domingo 20 de septiembre arrancó la concentración en el sur de la capital del país, donde futbolistas de la Liga MX y Europa arribaron para ponerse bajo las órdenes de Rafa Márquez, quien dirigió su primer entrenamiento con el Tri luego de ser anunciado como el nuevo Director Técnico de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2030.

Tiempo de estancia: 4 días (20-24 de septiembre).

Álvaro Fidalgo es uno de los futbolistas del Tri que deben hacer un mayor traslado desde su club para jugar con la Selección Mexicana. Mexsport

México Vs Colombia / Baltimore - M&T Bank Stadium (26 de septiembre)

Sin la presencia de 5 futbolistas (Diego Campillo, Luis Romo, Hugo Camberos, Santiago Sandoval y Dagoberto Espinoza) debido al acuerdo con los equipos de Liga MX para que cada uno ceda a un máximo de 2 jugadores para este partido, la delegación mexicana realizó uno de los viajes más largos en la presente Fecha FIFA, arribando a Baltimore para el compromiso frente a los cafeteros, mismo que tendrá una asistencia mayor a los 60,000 asistentes.

Distancia: 3,833 kilómetros.

Tiempo de vuelo CDMX a Baltimore: 4 horas y 30 minutos.

Estancia: 3 días (24-27 de septiembre).

El M&T Bank Stadium cuenta con una capacidad mayor a los 70,000 aficionados. Mexsport

México Vs Perú / New Jersey - Sports Illustrated Stadium (29 de septiembre)

Con plantel completo, Rafa Márquez arrancará -en forma- los partidos de Fecha FIFA ante los combinados que presentarán a sus mejores elementos disponibles, por lo que tras uno de los trayectos más cortos, afrontarán el compromiso ante el primero de los conjuntos sudamericanos en el Sports Illustrated Stadium ante poco más de 20,000 aficionados.

Distancia: 300 kilómetros.

Tiempo de vuelo Baltimore a Nueva Jersey: 1 hora y 4 minutos.

Estancia: 3 días (28-30 de septiembre).

El Sports Illustrated Stadium cuenta con una capacidad para 25,000 aficionados. Mexsport

México Vs Estados Unidos / Arizona - State Farm Stadium (3 de octubre)

En el papel, el platillo fuerte de esta Fecha FIFA para el combinado nacional se presentará el sábado 3 de octubre, donde se espera que enfrente al conjunto de Las Barras y las Estrellas ante más de 70,000 aficionados en las tribunas; el Tri disputará este Clásico luego de 2 partidos y su viaje más largo en la presente Fecha FIFA.

Distancia: 3,846 kilómetros

Tiempo de vuelo New Jersey a Arizona: 5 horas y 30 minutos.

Estancia: 4 días (1-4 de octubre).

El State Farm Stadium cuenta con más de 60,000 asientos disponibles para los partidos de futbol. Mexsport

México Vs Chile / Los Ángeles - Memorial Coliseum (6 de octubre)

Finalmente, el último de los 4 partidos de esta ventana de compromisos internacionales se disputará en el estadio de mayor capacidad en el que jugará el Tri durante esta Fecha FIFA, donde se espera que los últimos jugadores convocados por Rafa Márquez cuenten con algunos minutos dentro del terreno de juego.

Distancia: 632 kilómetros

Tiempo de vuelo Arizona a Los Ángeles: 1 hora y 30 minutos.

Estancia: 3 días (4-7 de octubre).

El Memorial Coliseum de Los Ángeles cuenta con una capacidad mayor a los 70,000 aficionados. Mexsport

Regreso a sus clubes / México, Estados Unidos o Europa

Será el miércoles 7 de octubre, cuando la Selección Mexicana rompa filas y cada uno de los 29 convocados regrese con sus clubes, siendo Hirving ‘Chucky’ Lozano quien deba hacer uno de los traslados más cortos, debido a que se mantendrá en Los Ángeles para reportar con LA Galaxy, mientras que los europeos podrían partir de Estados Unidos rumbo a sus destinos.

De los convocados, Luis Chávez es quien deberá realizar un traslado mayor para reportar con su escuadra, ya que de Los Ángeles a Rusia se estima un tiempo de vuelo que supera las 18 horas, por lo que estará disponible para entrenar a partir del viernes 9 de octubre y estar disponible para el duelo del Dynamo de Moscú que se juega el domingo 11.

Luis Chávez milita en el Dinamo de Moscú desde 2023, cuando llegó procedente del Pachuca. Mexsport

BFG