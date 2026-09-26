¡Confirmada! La primer alineación de Rafa Márquez como entrenador de México

Rafa Márquez debuta como entrenador de la Selección Mexicana este sábado 26 de septiembre de 2026 en el M&T Bank Stadium de Baltimore frente a Colombia; Gilberto Mora encabeza la primera alineación del Kaiser en su era dentro del combinado nacional.

Ante las ausencias por lesión de Raúl Jiménez, Julián Quiñones y César Montes, además de las bajas de Edson Álvarez y Alexis Vega por distintas circunstancias, el estratega nacional acudió a 10 elementos que estuvieron presentes en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Desde la cancha del M&T Bank Stadium, ante más de 60,000 espectadores, Rafa Márquez vivirá sus primeros instantes como estratega de la Selección Mexicana en el compromiso que representará el debut del Tri en la ciudad de Baltimore.

‘Chucky’ Lozano el único no mundialista

Manteniendo la base de jugadores que estuvieron convocados durante la pasada edición del Mundial, Rafa Márquez vive sus primeros instantes alineando a futbolistas que se mantuvieron concentrados durante más de 40 días para la justa celebrada en México, Estados Unidos y Canadá.

De los titulares ante Colombia, solamente Hirving Lozano es quien luce en esta nueva etapa en el Tri sin haber sido parte de los 26 que representaron a México en la última Copa Mundial de la FIFA, donde se llegó hasta los Octavos de Final ante Inglaterra:

Portero: Raúl Rangel.

Defensas: Jorge Sánchez, Israel Reyes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo.

Mediocampistas: Erik Lira, Luis Chávez y Gilberto Mora.

Delanteros: Roberto Alvarado, Hirving Lozano y Armando González.

‘Chucky’ Lozano vuelve con la Selección Mexicana tras perderse el Mundial 2026. Mexsport

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana?

Una vez concluido el compromiso en Baltimore, el Tri sostendrá tres partidos más, dos frente a rivales de Conmebol y el Clásico de Concacaf ante un conjunto de ‘Las Barras y las Estrellas’ que buscará derrotar de nueva cuenta a México en la unión americana.

México Vs Perú / martes 29 de septiembre - Sports Illustrated Stadium, New Jersey.

México Vs Estados Unidos / sábado 3 de octubre - State Farm Stadium, Arizona.

México Vs Chile / martes 6 de octubre - Memorial Coliseum, Los Ángeles.

México enfrentará a Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile durante la Fecha FIFA septiembre-octubre 2026. Mexsport

BFG