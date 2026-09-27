Frentes Políticos / 27 de septiembre de 2026

1. Presentes. Michoacán se coló en la agenda federal con una bolsa que supera los 50 mil mdp entre obra pública y programas del Bienestar. De ese monto, 37 mil 376 millones llegan a 1.68 millones de beneficiarios. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que incluye carreteras, caminos artesanales, recuperación del lago de Pátzcuaro y plantas de tratamiento. Los jóvenes están incluidos, con educación, becas y acompañamiento familiar como barrera frente al crimen. Junto con la federación, Michoacán no se queda en la promesa. ¿Y los demás?

2. Cauterizado. Después de los desencuentros y reclamos públicos de Abelina López, alcaldesa de Acapulco, las aguas volvieron a su cauce. Beatriz Mojica recibió el respaldo público de Claudia Sheinbaum y acudió al informe regional de la Presidenta en el puerto. Agradeció el reconocimiento a su trayectoria y confirmó que seguirá trabajando por la unidad de Morena en Guerrero. No hay mucho que reflexionar. Mientras Abelina ha mantenido diferencias con distintos actores del movimiento, Mojica aparece arropada por la dirigencia y por Palacio Nacional. La operación cicatriz funciona; no quiere decir que dejó de doler.

3. Rendición de cuentas. El priista Rubén Moreira quiere sentar frente al pleno a los secretarios de Defensa y Marina, el general Ricardo Trevilla y el almirante Raymundo Morales. Plantea que las comparecencias por el Segundo Informe no sean trámite ni cortesía política, sino ejercicio de rendición de cuentas. Su propuesta contempla intervenciones iniciales, dos rondas de preguntas de las bancadas, respuestas y posicionamientos finales. Seguridad y defensa nacional, bajo la lupa del Congreso. Moreira pone el balón en la cancha militar y pide explicaciones directamente en San Lázaro. Que no se altere. Cuentas y resultados ahí están.

4. Para colmo. A Margarita González Saravia se le acumulan los reclamos. Al asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte en Cuautla, se suma ahora la denuncia de organizaciones feministas por la falta de coordinación para atender la Alerta de Violencia de Género, vigente desde 2015 en ocho municipios. La CIDHM acusa que, desde el inicio de la actual administración, no se ha realizado una reunión interinstitucional para definir responsabilidades y cuestiona el registro de muertes violentas de mujeres. Con una agenda saturada de pendientes cada día es más difícil gobernar.

5. Horizonte. La SCJN, bajo la presidencia del ministro Hugo Aguilar Ortiz, puso a México en el centro del diálogo latinoamericano sobre justicia climática y bioculturalidad. En el encuentro participaron representantes de las altas cortes de una decena de países para intercambiar experiencias sobre protección ambiental, derechos colectivos y saberes de los pueblos indígenas. Aguilar subrayó que los territorios indígenas se encuentran entre las regiones mejor preservadas ambientalmente. La Corte busca traducir estos diálogos en herramientas para juzgadores y fortalecer la justicia ambiental, donde la deuda es, simplemente, ancestral.