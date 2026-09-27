VIDEO: Uriel Antuna sufre aparatosa caída y libra una importante lesión

El Club Universidad Nacional continúa de capa caída y previo al parón por Fecha FIFA, Pumas cayó en casa ante Atlético San Luis, sin embargo, la derrota pudo ser mucho peor y el conjunto auriazul se 'libró' de perder a otra estrella por una posible grave lesión.

Uriel Antuna, extremo del conjunto universitario, sufrió una aparatosa caida que encendió las alarmas no solo de todos los espectadores que se encontraban en el Estadio Olímpico Universitario, sino también de los espectadores que seguía el partido a través de la televisión.

Era el primer tiempo y Pumas ya se encontraba abajo en el marcador y por el afán de intentar controlar una pelota larga dentro del área rival, Uriel Antuna cayó de una manera poco ortodoxa, poniendo en riesgo de una grave lesión su tobillo, rodilla y hasta cabeza.

Afortunadamente para Pumas y el propio jugador, esta aparatosa caida quedó solamente en un golpe y el susto, pues esto no le impidió seguir en el campo al dórsal '21' del conjunto auriazul y se mantuvo en el terreno de juego los 90 minutos durante la derrota.

Las imágenes de inmediato se hicieron virales en redes sociales y el video de la caída ya cuenta con cientos de miles de reproducciones en X (Antes Twitter)

Pumas y las lesiones

Esta temporada las bajas por lesión han sido un problema constante en el conjunto del Pedregal. A lo largo de las 10 Jornadas del Apertura 2026, Pumas ha con multiples jugadores por lesiones, siendo Sebastián Córdova la más importante; el refuerzo bomba del Club Universidad Nacionales sufrió una rotura de ligamento cruzado que lo dejó fuera lo que resta de esta torneo y gran parte del próximo.

Lo que sigue para Pumas

Tras la dolorosa derrota el Club Universidad Nacional tendrá un largo tiempo antes de su próximo partido para intentar recomponer el rumbo. El siguiente encuentro de Pumas será el próximo 11 de octubre, duelo correspondiente a la Jornada 11 cuando reciban a Cruz Azul en una reedición de la última Final de la Liga MX.

Pumas actualmente se encuentra en la posición número 12 de la tabla con solo 12 puntos sumados.