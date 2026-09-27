Irlanda vence 3-0 a Israel en partido marcado por protestas por el conflicto en Gaza

La tensión política se trasladó al terreno de juego en la UEFA Nations League. En un encuentro disputado en la sede neutral de Debrecen, Hungría —debido a las restricciones de seguridad que impiden a Israel albergar partidos en su territorio—, la Selección de Irlanda se impuso por 3-0 ante el combinado de Israel. Sin embargo, el plano deportivo quedó condicionado por una serie de manifestaciones organizadas por el equipo irlandés antes y durante el desarrollo del juego.

Gestos de luto y omisión del protocolo inicial

Las muestras de disconformidad comenzaron desde la ceremonia de los himnos nacionales. Los integrantes del cuerpo técnico y los futbolistas de Irlanda mantuvieron la cabeza inclinada durante la ejecución del himno de Israel como símbolo de luto por las víctimas de la guerra. Posteriormente, el plantel irlandés optó por no participar en el tradicional saludo de mano ni en el intercambio de banderines con sus rivales.

El protocolo previo también se vio afectado cuando el capitán de Irlanda, Dara O'Shea, evitó estrechar la mano del capitán israelí, Manor Solomon. Asimismo, la escuadra de los 'Chicos de Verde' compitió utilizando brazaletes negros, una medida que la Asociación de Futbol de Irlanda (FAI) detalló como un reconocimiento formal a las vidas perdidas en el conflicto de Gaza. Esta postura generó debates internos previos, al punto de que el guardameta Gavin Bazunu decidió bajarse de la convocatoria por convicciones personales.

El desarrollo del partido y la postura institucional

En el aspecto estrictamente futbolístico, Irlanda logró asegurar la victoria de forma temprana con anotaciones de Troy Parrott, Adam Idah y Jack Moylan dentro de los primeros 25 minutos de la primera mitad. Tras convertir el tercer tanto, Moylan protagonizó otra de las acciones del encuentro al retirarse el brazalete negro, besarlo y dirigir el gesto hacia el sector de la tribuna donde se ubicaban aficionados israelíes.

Estos acontecimientos se producen meses después de que la federación irlandesa solicitara formalmente a la UEFA la suspensión de Israel de los torneos internacionales, petición que el organismo rector del futbol europeo desestimó en su momento.

El próximo compromiso entre ambas selecciones está programado para el 4 de octubre, correspondiente al partido de vuelta donde Irlanda ejercerá como local, compromiso que de igual forma se trasladará a una sede neutral en Serbia y se jugará a puerta cerrada debido al contexto de alerta.