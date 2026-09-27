Cristiano Ronaldo se quedó en la banca y no hubo duelo contra Haaland

El esperado enfrentamiento entre Cristiano Ronaldo y Erling Haaland tendrá que esperar. Portugal derrotó 2-1 a Noruega en Oslo, pero el astro portugués permaneció durante todo el encuentro en la banca y no disputó un solo minuto en la segunda jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.

El partido estaba marcado desde antes del silbatazo inicial por la posibilidad de enfrentar a dos de los goleadores más reconocidos del futbol mundial. Sin embargo, el técnico Jorge Jesus sorprendió al dejar fuera del once titular a Cristiano Ronaldo y terminó por no utilizarlo durante el encuentro.

La decisión no le salió mal al estratega. João Félix abrió el marcador apenas al minuto 17, mientras que Gonçalo Ramos, elegido para ocupar el ataque lusitano, terminó marcando el tanto de la victoria al 54’.

Erling Haaland, en cambio, sí cumplió con su parte del esperado espectáculo. El delantero del Manchester City encontró el empate provisional al minuto 51 y volvió a demostrar su capacidad goleadora con la selección noruega, aunque su anotación terminó siendo insuficiente.Portugal gana sin necesitar a Cristiano

Apenas tres minutos después del gol de Haaland, Gonçalo Ramos respondió para devolverle la ventaja a los portugueses y poner el definitivo 2-1 en un encuentro con oportunidades para ambos equipos.

Portugal también necesitó una actuación destacada de su portero para conservar la ventaja durante los últimos minutos, cuando Noruega buscó nuevamente el empate sin conseguirlo.

El triunfo permitió a la selección portuguesa mantener el paso perfecto en el torneo, con seis puntos después de dos jornadas, colocándose en lo más alto de su sector. Noruega se quedó con tres unidades, las mismas que Dinamarca, que derrotó 2-0 a Gales.

Para Cristiano Ronaldo, la visita a Oslo terminó siendo particularmente extraña. El delantero estuvo disponible, observó desde el banquillo el gol de Haaland y la victoria de sus compañeros, pero nunca recibió la oportunidad de ingresar.

El posible cara a cara entre ambos goleadores tendrá rápidamente una segunda oportunidad. Portugal y Noruega volverán a enfrentarse el próximo domingo, ahora en territorio portugués, cuando los lusitanos reciban a los noruegos en Oporto.