Vozinha y su vida tras ser la revelación del Mundial: "Perdí mi tranquilidad"

La Copa del Mundo 2026 nos dejó grandes historias y sin lugar a dudas una de las más importantes fue la de Vozinha, portero de Cabo Verde quien de la noche a la mañana se convirtió en uno de los futbolistas más populares del mundo, pero hoy esa fama le "juega en contra".

Tras una espectacular justa mundialista, Vozinha firmó el contrato de su vida con el gigante de Chile Colo-Colo, sin embargo, el precio que está pagando es alto y de acuerdo a palabras del propio portero, ya no tiene el privilegio de la tranquilidad fuera de la cancha.

En entrevista para The Observer, Vozinha reveló que inclusive salir a la calle se ha vuelto un problema para él y su familia, pues decenas de aficionados lo reconocen y se hacen tumultos por tener una fotografía o un video con el portero sensación del Mundial.

“Ahora salgo, voy a un restaurante, y siempre hay alguien que quiere sacarse una foto conmigo o pedirme un autógrafo. O peor aún, alguien que me graba”

De igual forma, el guardameta caboverdiano de 40 años de edad señala que la gente no ve la fama como un problema porque solamente ven el lado bueno de la misma, pero si pudiera elegir, desearía volver a hacer el portero desconocido que era antes de este verano.

"Mucha gente quiere ser famosa, pero solo ve el lado positivo de esa realidad. Siendo sincero, si tuviera que elegir entre la vida que tengo hoy y la que tenía antes, elegiría la de antes”.

Vozinha brilló en el Mundial 2026 Mexsport

Vozinha y sus 28 millones de seguidores

El fenómeno que fue Vozinha durante la Copa del Mundo jamás se había visto algo igual, uno de los jugadores que apuntaba a pasar "desapercibido" en cuestiones de semanas ganó más de 28 millones de seguidores en Instagram. Para dimensionar la magnitud, Cabo Verde, país de origen de Vozinha, apenas cuenta con poco más de 500 mil habitantes.

Hoy Vozinha apenas ha jugado tres partidos defendiendo el arco de Colo-Colo, pero el arquero recibe trato de estrella mundial por la afición chilena y probablemente así sería en cualquier parte del mundo en la que se pare.