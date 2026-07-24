¿La Velada del Año llegará a Latinoamérica? Ibai habla sobre una edición fuera de España

La Velada del Año VI se celebrará este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja de Sevilla. A unas horas del evento, Ibai Llanos habló sobre una de las preguntas que más se repiten entre la comunidad de creadores de contenido y los aficionados: la posibilidad de llevar el espectáculo a algún país de Latinoamérica.

La duda ha surgido con fuerza debido a la creciente presencia de participantes latinoamericanos en la cartelera. En distintas ediciones han competido creadores como Alana, Samy Rivers, Ari Gameplays, Natalia MX, La Parce, El Mariana, Westcol y Shelao, además de que una parte importante de la audiencia sigue el evento desde esta región.

Ibai no contempla llevar La Velada del Año a Latinoamérica

Durante el pesaje oficial de La Velada del Año VI, Ibai Llanos fue cuestionado por EFE sobre la posibilidad de organizar una futura edición en algún país latinoamericano.

El creador de contenido explicó que se trata de una posibilidad que llegó a analizar en el pasado. Sin embargo, considera que actualmente varios países de la región ya cuentan con eventos de boxeo entre creadores de contenido que se han consolidado con identidad propia.

Como ejemplo mencionó que en México se realizan Supernova y Ring Royale; en Colombia se organiza Stream Fighters; en Perú se lleva a cabo La Noche Dorada; mientras que Argentina cuenta con Párense de Manos.

Ibai aclaró que la existencia de estos eventos no impediría realizar La Velada del Año en Latinoamérica. No obstante, considera que cada proyecto ya encontró su espacio y se ha identificado con un territorio específico, por lo que no ve necesario trasladar su evento a la región.

Cada uno es libre de hacer lo que sea. Siento que cada uno ya se ha posicionado en un país. Hay tantos eventos que siento que cada uno corresponde a un sitio.

Con esa postura, el creador español dejó entrever que, al menos por ahora, no contempla cambiar de sede ni llevar La Velada del Año a un país latinoamericano.

¿Cuándo es La Velada del Año VI?

La sexta edición de La Velada del Año se celebrará este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

La cartelera estará integrada por 10 combates, la mayor cantidad de peleas que ha tenido el evento desde su creación. En total participarán 20 creadores de contenido procedentes de España, Argentina, México, Colombia, Puerto Rico y El Salvador, con España como el país que aporta el mayor número de participantes.

El evento podrá seguirse en vivo a través de los canales oficiales de Ibai Llanos en Twitch, YouTube y TikTok, plataformas desde las que se transmitirá de manera simultánea por primera vez en la historia de La Velada del Año.