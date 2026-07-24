Almada no se conforma con el empate: "Tenemos mucho por mejorar"

Guillermo Almada dejó claro que el América todavía está lejos de la versión que pretende mostrar en el Apertura 2026, pese al empate de 1-1 frente al Atlante. El estratega azulcrema reconoció que su equipo mostró personalidad para buscar el arco rival, aunque admitió que las imprecisiones terminaron por impedir un mejor resultado.

Muchas cosas para mejorar, sobre todo en el juego. Lo que rescato más es la valentía de buscar permanentemente el arco de enfrente. A veces lo hicimos bien, muchas veces tuvimos muchas imprecisiones y eso nos quita volumen de juego", explicó el entrenador en conferencia de prensa.

El uruguayo señaló que uno de los principales aspectos a corregir será el trato del balón y la generación de oportunidades de peligro.

"Tenemos que seguir mejorando, sobre todo en el trato de la pelota y en los conductos que nos llevan a la parte ofensiva para generar más situaciones de gol y tratar de concretar", añadió.

Los mundialistas volverán la próxima jornada

Una de las noticias positivas para el conjunto azulcrema es el próximo regreso de Israel Reyes, Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez, los tres jugadores del América que participaron en el Mundial 2026. El defensa mexicano y los dos seleccionados uruguayos podrían estar disponibles para la siguiente jornada.

Almada explicó que, si no surge algún contratiempo físico, podrá contar con ellos para el siguiente compromiso del torneo.

Seguramente para el próximo partido vamos a tener a los seleccionados. Ellos terminan el trabajo que están haciendo el día de mañana y, si no recibimos ningún percance, ya podemos tenerlos a la orden en el próximo partido", comentó.

El técnico consideró que su regreso fortalecerá la competencia interna y elevará el nivel del plantel.

"Van a ser un aporte importante. Más allá de los que han jugado, nos van a fortalecer como plantilla", afirmó.

Respalda a Henry Martín

Almada también salió en defensa de Henry Martín, quien continúa en busca de recuperar su mejor nivel tras un torneo anterior marcado por las lesiones.

El entrenador destacó el liderazgo del delantero dentro del vestidor y aseguró que su rendimiento volverá con el paso de las jornadas.

Henry es un líder dentro de la institución, es un ejemplo diario en el entrenamiento y en la entrega. Tuvo una temporada complicada por las lesiones, pero está buscando su mejor rendimiento, que seguramente lo va a encontrar y nos va a seguir dando alegrías, como lo ha hecho durante muchísimo tiempo", expresó.

"Vamos a pelear por lo máximo"

Cuestionado sobre las aspiraciones del América para este semestre, Almada aseguró que el objetivo sigue siendo competir por el campeonato, aunque reconoció que el equipo aún atraviesa un proceso de adaptación bajo su dirección.

Vamos a intentar ir por lo máximo, como todos los clubes. Tenemos que seguir evolucionando como equipo y completar la plantilla con los seleccionados, que van a hacer su aporte. Debemos seguir creciendo futbolísticamente para pelear cosas importantes, como demanda este club", concluyó.

El América igualó 1-1 frente al Atlante en la segunda jornada del Apertura 2026, en un encuentro disputado en el Estadio Azteca, donde Christian Borja adelantó a las Águilas y Pizzuto firmó el empate para los Potros de Hierro.