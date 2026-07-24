Pumas presenta a Luciano Herrera, su cuarto refuerzo para el Apertura 2026

Pumas hizo oficial la incorporación del argentino Luciano Herrera como su cuarto refuerzo para el Apertura 2026 de la Liga MX. El extremo izquierdo llega al conjunto universitario para cubrir la vacante que dejó Jordan Carrillo, quien concluyó su préstamo con el club y posteriormente fue transferido a Chivas.

La presentación se dio después de las dos primeras jornadas del torneo, en las que el equipo dirigido por Esteban "Tano" Solari comenzó una nueva etapa. Universidad debutó con una derrota como local frente a Pachuca y posteriormente consiguió una remontada en su visita a Toluca, encuentro correspondiente a la Jornada 2 que fue adelantado debido a la participación de los Diablos Rojos en el Campeón de Campeones.

Hasta antes de la llegada de Herrera, Pumas ya había incorporado a Cristian "Chicote" Calderón, Sebastián Córdova y Víctor Arteaga, estos dos últimos autores de los goles con los que el conjunto auriazul venció a Toluca.

Luciano Herrera llega para reforzar el ataque universitario

Luciano Herrera llega procedente de Newell's Old Boys de la Primera División de Argentina, con la misión de ocupar el lugar que dejó Jordan Carrillo por el sector izquierdo del ataque.

El futbolista argentino, de 30 años, ha desarrollado toda su carrera profesional en su país. Además de Newell's, también ha formado parte de Defensa y Justicia, Defensa y Tiro y Deportivo Maipú.

Durante su presentación, Herrera aseguró conocer la historia del club y manifestó su compromiso con el proyecto universitario.

Soy consciente de dónde estoy, sé que es un equipo grande del futbol mexicano y que sepan que de mi parte siempre va a haber entrega y compromiso.

El evento también sirvió para realizar la presentación oficial de Víctor Arteaga, quien ya había debutado con Pumas en el inicio del torneo.

El mediocampista destacó lo que representa vestir la camiseta del conjunto universitario.

A Pumas nunca se le puede decir que no, sé lo que representa aquí en México.

Ulises Rivas deja el club

En la misma semana en la que fue presentado Luciano Herrera, Pumas también confirmó la salida de Ulises Rivas.

El mediocampista mexicano quedó como jugador libre y el club anunció su baja a través de sus redes sociales.

Rivas llegó a la institución en enero de 2023 y permaneció en el equipo durante tres años y medio. En ese periodo formó parte del plantel que disputó la final del Clausura 2026 frente a Cruz Azul.

Con la incorporación de Luciano Herrera y las llegadas de Cristian "Chicote" Calderón, Sebastián Córdova y Víctor Arteaga, Pumas continúa reforzando su plantel para afrontar el Apertura 2026 bajo el mando de Esteban "Tano" Solari.