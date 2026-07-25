¿Derecho de piso? Piojo Herrera deja mensaje al arbitraje tras enfrentar al América

Miguel Herrera evitó entrar en una polémica abierta con el arbitraje tras el empate 1-1 entre Atlante y América, aunque dejó un mensaje que reflejó la molestia que vivió durante algunos pasajes del encuentro disputado en el Estadio Azteca.

El estratega de los Potros de Hierro vivió uno de sus momentos de mayor inconformidad cuando el VAR intervino para revertir la expulsión del portero Rodolfo Cota, una decisión que provocó airados reclamos desde el banquillo azulgrana. Sin embargo, una vez concluido el encuentro prefirió bajar el tono y centrar su análisis en el desempeño de su equipo.

La verdad es que nosotros en el partido nos calentamos, hablamos, gritamos, reclamamos, pero después de ello ya hay quien califique el arbitraje. Nosotros calificaremos nuestro trabajo y seguiremos pensando", declaró en conferencia de prensa.

Aunque evitó señalar directamente a la silbante, Herrera dejó escapar una frase que resumió su sentir sobre lo que viven los clubes que recién regresan al máximo circuito.

"A veces el Benjamín de la Primera División paga derecho de piso, pero bueno, tenemos que trabajar. Como les dije a los muchachos, concéntrense en lo que ella pite y en lo que no pite, sigamos corriendo", afirmó.

Satisfecho con la respuesta del Atlante

Más allá de las decisiones arbitrales, el "Piojo" destacó la personalidad con la que respondió su equipo frente a uno de los principales candidatos al título y consideró que el empate dejó más aspectos positivos que negativos.

Me voy tranquilo, me voy contento con el esfuerzo de los muchachos y con el desarrollo del juego. Hubo lapsos del partido en los que el equipo jugó muy bien, tuvo la pelota, tocó para allá, para acá y generó oportunidades. Pero hay mucho que mejorar, hay mucho que trabajar", señaló.

Herrera reconoció que varios de sus jugadores todavía resienten la presión que representa volver a competir en la Primera División, situación que espera superar conforme avance el torneo.

"Esperando que los muchachos saquen de la cabeza esa presión de jugar en Primera División, de estar otra vez de regreso. De repente teníamos cansancio, cuando trabajamos muy bien la parte física en la pretemporada, pero el nervio es diferente", explicó.

"El Atlante no debió salir de su casa"

El entrenador también celebró el regreso del club al Estadio Azteca, inmueble que considera la casa histórica de los Potros de Hierro y del que, a su juicio, nunca debieron marcharse.

Estamos contentos por la respuesta de la afición y por la entrega de los muchachos. Muy contentos de estar otra vez en nuestra casa, de donde no hubiera salido el Atlante. Afortunadamente el dueño que tenemos hoy prometió regresarlo y ya cumplió", concluyó.

Con el empate frente al América, el Atlante sumó su primer punto desde su regreso a la Liga MX y dejó buenas sensaciones en una noche en la que compitió de tú a tú con uno de los favoritos al título, mientras Miguel Herrera envió un mensaje mesurado, pero claro, sobre el arbitraje y el desafío que representa volver al máximo circuito.