Europa se rinde ante Gilberto Mora; Borussia Dortmund ya preguntó por el joven mexicano

El Mundial 2026 terminó hace apenas unas horas, pero para Gilberto Mora el torneo podría haber sido el inicio de un salto histórico en su carrera. El Borussia Dortmund, uno de los clubes europeos con mayor prestigio en el desarrollo de jóvenes futbolistas, ya habría puesto sus ojos sobre la promesa mexicana tras su irrupción con la Selección Mexicana.

La información fue revelada por el histórico exfutbolista alemán Lothar Matthäus durante el programa "Lothar Takes Off" de BILD, donde aseguró que el conjunto de la Bundesliga ya realizó los primeros contactos para conocer la situación del mediocampista ofensivo de apenas 17 años.

Mora, el mexicano de 17 años, jugó cinco o seis partidos en este Mundial. Con tan sólo 17 años, este gran talento mexicano ya está en la mira de muchos clubes europeos. También he oído que el Borussia Dortmund ha hecho algunas consultas iniciales", afirmó el campeón del mundo con Alemania en 1990.

El interés no surge únicamente por lo realizado en la Copa del Mundo. Mora ya había llamado la atención durante el último año gracias a su consolidación en la Liga MX con los Xolos de Tijuana, donde se convirtió en uno de los futbolistas más jóvenes en asumir un rol protagónico. Su madurez, capacidad para generar juego entre líneas y personalidad aceleraron su proceso hasta convertirse en una pieza importante para Javier Aguirre durante el Mundial.

En la Copa del Mundo disputó cuatro partidos con la Selección Mexicana y confirmó que puede competir al máximo nivel internacional pese a su corta edad. Su actuación lo convirtió en uno de los grandes descubrimientos del torneo y reforzó la percepción de que México tiene en él a uno de sus mayores proyectos para el futuro.

El último partido de Gilberto Mora con Xolos había sido el 17 de enero de 2026. Mexsport

Matthäus considera que su llegada a Alemania también tendría un impacto fuera de la cancha.

Sin embargo, cualquier operación tendría que esperar. Mora cumplirá 18 años hasta octubre, edad mínima para que pueda concretarse un traspaso internacional de acuerdo con las regulaciones de FIFA para jugadores menores de edad, salvo contadas excepciones que no aplican a su caso.

Antes del Mundial, el juvenil renovó su contrato con Tijuana hasta finales de 2029. No obstante, el nuevo acuerdo contempla una cláusula específica que facilitaría una transferencia al futbol europeo cuando llegue el momento adecuado.

De acuerdo con Transfermarkt, Mora tiene un valor de mercado cercano a los 10 millones de euros, aunque especialistas consideran que su precio podría ser considerablemente mayor. Osvaldo González Camacho, analista del portal, ha señalado que el entorno de la representante Rafaela Pimenta buscaría una negociación cercana a los 18 millones de euros.

El Borussia Dortmund tiene antecedentes exitosos apostando por futbolistas jóvenes antes de que exploten definitivamente. Figuras como Jude Bellingham, Erling Haaland, Jadon Sancho y Christian Pulisic consolidaron su carrera en el club alemán antes de convertirse en estrellas internacionales.