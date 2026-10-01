F1 vuelve a Sepang: más de la mitad de pilotos no conoce el circuito

Desde 2017 la Fórmula 1 no se corre en Sepang, y ahora representará un desafío para la mitad de parrilla; al ser un circuito de mucha exigencia física y alta degradación.

Pilotos como: Lando Norris, Oscar Piastri, Charles Leclerc, George Russell, Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Alexander Albon, Gabriel Bortoleto, Liam Lawson, Arvid Lindblad, Oliver Bearman y Franco Colapinto. No cuentan con experiencia en este trazado, por lo que su adaptación y recolección de datos durante las prácticas libres será clave para obtener un buen resultado.

Desde 2017, la categoría ha cambiado exponencialmente en las especificaciones técnicas de los monoplazas, por lo que el comportamiento de los mismos será incierto durante las primeras prácticas libres. Si bien el circuito destaca por ser de alta carga aerodinámica, los equipos deberán encontrar un buen balance para no perder velocidad punta en el sector tres, que está marcado por una recta que alcanza los 300 KM/H.

Mercedes favorito a ganar en Sepang Alberto Vimercati/Mercedes-AMG F1 Team

Mercedes parte como el victimario

El W17 ha demostrado en lo que va de temporada ser un monoplaza con gran eficiencia aerodinámica, donde destaca su capacidad para generar carga en curvas de alta y baja velocidad sin sufrir un exceso de drag en rectas largas, algo que es fundamental en Sepang.

McLaren pinta ser una de las víctimas principales del trazado, ya que en años anteriores se han registrado temperaturas cercanas a los 50 grados en el asfalto, lo que comprometería a Lando Norris y Oscar Piastri, ya que en lo que va de temporada han sufrido un exceso de degradación en sus neumáticos, por lo que apuntan a ser un equipo endeble en los sectores 1 y 2, donde se concentra la mayor cantidad de curvas y zonas agresivas de frenada.

¿Cuál fue el último resultado de ‘Checo’ Pérez en Sepang?

Sergio Pérez no llevará la actualización del motor Ferrari a Sepang Cadillac Formula 1 Team

El mexicano tuvo un buen resultado en 2017 al finalizar sexto, cuando corría para Force India; para esta ocasión, en palabras de Checo, se confirmó que no usarán la actualización del motor Ferrari ADUO 2, ya que prefieren guardarlo para los siguientes fines de semana, en donde el Cadillac pueda tener mejores ventanas de oportunidad para buscar sumar puntos.