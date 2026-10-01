El tercero fue el bueno para Jürgen Klopp

El tercer intento fue el bueno para Jürgen Klopp. El técnico consiguió su primera victoria como seleccionador de Alemania, luego de vencer 2-0 a Serbia en el Allianz Arena, duelo correspondiente al Grupo A2 de la Liga A de la UEFA Nations League.

La presión estaba sobre Klopp tras el empate 1-1 con Países Bajos y la derrota por 1-0 ante Grecia.

Jürgen Klopp destacó la actitud de sus jugadores tras el triunfo de 2-0 sobre Serbia en la UEFA Nations League Reuters

Florian Witz fue clave para que Alemania abriera el marcador con una gran jugada individual que desembocó en el gol de Tom Bischof al 39’. Después, marcó el gol que selló el triunfo al minuto 61.

“La mezcla de futbol y actitud estuvo al máximo. He dicho a los chicos que ese debe ser nuestro camino”, destacó el técnico de la Mannschaft a la televisión ZDF.

La balanza en enfrentamientos directos entre Alemania y Serbia quedan 1-1. El único enfrentamiento que habían tenido anteriormente fue en el Mundial 2010, cuando los serbios se impusieron 1-0 con gol de Milan Jovanovic.

Klopp y Alemania tratarán de continuar con la misma sintonía el próximo domingo, cuando enfrenten a Grecia en un duelo de revancha.

Los griegos estuvieron cerca de encadenar su tercera victoria. Sin embargo, un gol de Tijjani Reijnders al 89’ marcó el 2-2 definitivo.

ASÍ VA EL GRUPO A2 DE LA UEFA NATIONS LEAGUE: