¿Están mejor sin Cristiano? Portugal vence a Dinamarca en la Nations League sin CR7

La Selección Nacional de Portugal venció 4-2 a Dinamarca como visitante en la continuación de la fase de grupos de la UEFA Nations League, en un partido disputado sin Cristiano Ronaldo, quien abandonó la concentración lusitana un día antes del encuentro.

Tras su ausencia publicó en redes sociales que más adelante explicará los motivos de su decisión. Mientras permanece pendiente esa explicación, el equipo dirigido por Jorge Jesus consiguió los tres puntos y mantuvo el liderato de su grupo.

El resultado permitió a Portugal llegar a nueve unidades después de tres partidos disputados. El conjunto lusitano cuenta con seis puntos de ventaja sobre el resto de los integrantes del Grupo D, por lo que ocupa el primer lugar en solitario.

Portugal es líder de grupo. REUTERS

Portugal toma ventaja y Dinamarca responde

El marcador se abrió al minuto 13, cuando João Cancelo aprovechó una acción frente a la portería danesa y definió ante la salida del guardameta Mads Hermansen para poner el 1-0.

La respuesta de Dinamarca llegó apenas 10 minutos después. Mikkel Damsgaard consiguió el empate para los locales, que recuperaron la igualdad en un partido que comenzó con alternativas para ambos equipos.

La paridad duró solamente dos minutos. Un error de Hermansen en la salida permitió que Gonçalo Ramos aprovechara la oportunidad para devolverle la ventaja a Portugal y colocar el 2-1.

Antes del descanso, Rasmus Højlund volvió a igualar el marcador. El delantero danés consiguió el 2-2 y llevó el encuentro al medio tiempo con todo por definirse.

Portugal retomó el control en la segunda parte y encontró nuevamente la ventaja al minuto 67. Vitinha apareció para marcar el tercer tanto del conjunto visitante y colocar el 3-2 en el marcador.

Rafa Leao ya ocupó la playera número siete con Potugal. REUTERS

João Félix sentencia el partido

Dinamarca intentó mantenerse en el encuentro después del gol de Vitinha, pero Portugal encontró el tanto definitivo en los minutos finales. João Félix marcó al 87’ para establecer el 4-2 y asegurar la victoria.

Con el resultado, el conjunto portugués sumó tres puntos y conservó el primer lugar del Grupo D después de tres jornadas. El triunfo llegó en medio de la situación que rodea a Cristiano Ronaldo, cuya salida de la concentración había generado atención antes del partido.

La ausencia del delantero también tuvo un reflejo en la alineación. Rafael Leão utilizó el dorsal siete de Portugal y fue titular en el planteamiento de Jorge Jesus, una imagen poco habitual por la asociación de ese número con Ronaldo.

Por ahora, el equipo lusitano continúa su camino en la UEFA Nations League como líder de su sector, mientras queda pendiente conocer la explicación que Ronaldo adelantó sobre su salida de la concentración.