Citlalli Reyes, la joya de la Selección Mexicana, lista para romperla en otro Mundial Sub-17

Citlalli Reyes ya anhela la alta exigencia y la presión de una Copa del Mundo Femenil Sub-17. La mediocampista tiene cuentas pendientes, luego del tercer lugar que México logró hace un año.

"Voy a llegar con todo, jugar como lo sé hacer. Estoy preparándome para este mundial y estoy orgullosa de eso. Las fortalezas es que siempre estamos juntas, nos apoyamos y nos llevamos muy bien afuera del campo. Les diría que los nervios es para todas, hay que hacer nuestro juego y seguir hasta el final", expresó la jugadora tras la última práctica en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

Antes del arribo a Marruecos, sede del Mundial de la categoría, la Selección Mexicana Sub-17 hará escala en Alemania, para jugar sus últimos amistosos. Después en la justa mundialista aguardan los enfrentamientos con las juveniles de España, Chile y Australia.

"Estamos preparando la fase de grupos, son buenos juegos. Llevamos un largo proceso y creo lo haremos bien. Estamos practicando para eso. Estoy orgullosa por lo que hice el pasado Mundial, quiero lo mismo.

"Pero con mucha humildad, me estoy preparando y no será fácil hacer lo que hice en el último mundial. Por el Compromiso de México, vamos a dar todo, estamos enfocadas en este y no pensar en lo sucedido en el último mundial. Todos los equipos son iguales, por algo están en el Mundial. Vamos a ir con todo y tratar de demostrar que somos México. España va a ser un juego intenso".

Citlalli Reyes dio sus primeros destellos mundialistas en el 2024, en República Dominicana. En el certamen anotó y disputó toda la fase de grupos.

En Marruecos 2025 la mexico-estadounidense hizo vibrar a la afición mexicana a lo largo de siete juegos, con goles dramáticos ante Países Bajos y Marruecos; fue clave para que México se colocara en el último escalón del podio.

Miguel Gamero apuesta por otra histórica participación

El seleccionador de la Sub-17, Miguel Gamero, señaló que el corte de la lista final es complicada por la variedad de talentos, aunque reconoció que a sus jugadoras las invadió el nerviosismo.

"Destacar el trabajo de las chicas, antes del corte hay nerviosismo. El equipo está tenso pero conforme vayamos llegando al partido inicial y llegarán en buen momento. Viene la elección de las jugadoras para los juegos amistosos. La responsabilidad que tenemos, yo como líder, el elegir a 21 no es fácil.

"Hay buenas jugadoras en el proceso y las dudas son pocas. Después de la comida tendremos ya al equipo. Las dudas son para bien y por el buen nivel. Algo de lo que nos ha dejado experiencias pasadas, es la parte mental. Vendrán partidos donde elegir al once será lo más importante", dijo Gamero.

Sobre España (19 de octubre), Gamero anticipó que "es una potencia en la categoría, el año pasado enfrentamos primero a Corea. Hablamos de que son rivales complicados, pero si hay un buen inicio puede ser motivante. Después pensaremos en Chile y Australia; no podemos menospreciar a los demás porque en un Mundial cualquier partido puede ser complicado".